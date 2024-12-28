Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İçin Bayilerde Hareketlilik

Güncel

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişine günler kala bayilerde hareketlilik arttı. İstanbul Kartal'daki Çınar Bayii sahibi Fatma Bozkurt, 600 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin bu yıl da dağıtım garantili olduğunu hatırlatarak vatandaşları şanslarını denemeye çağırdı. Bozkurt, "Dağıtılacak para gerçekten çok büyük bir rakam ve bu, birçok insan için yeni bir başlangıç olabilir. 1 Ocak sabahı birileri çok mutlu uyanacak. Herkese bol şans diliyorum ve artık biletler çok azaldığı için herkesi bayilere bekliyorum" dedi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, bayilerde hareketlilik sürüyor. Dağıtım garantili rekor büyük ikramiye 600 milyon TL, toplam dağıtılacak ikramiye ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklanmıştı. Kartal'da Çınar Bayii olarak yıllardır hizmet veren Fatma Bozkurt da hem yılların tecrübesini hem de bu seneki heyecanını paylaştı.

'1994'TEN BERİ BU İŞİ YAPIYORUM'

Bozkurt, "Ben burada 1994'ten beri hizmet etmekteyim. Birçok bayiliğim var ama aktif noktam burası. Bu seneki büyük ikramiye 600 milyon TL ve bu çok güzel bir rakam. Dileğim, bu ikramiyenin bir kişiye değil dört kişiye bölünmesi. Böylece insanlar bu fırsatı daha güzel değerlendirebilir. Toplamda 3,5 milyar TL'lik ikramiye dağıtılacak. Bu gerçekten büyük bir şans. Satışlarımız çok güzel, her sene ayrı bir heyecan yaşıyoruz çünkü Milli Piyango'ya karşı insanların inancı ve ilgisi çok büyük. Biz burada çıkan talihlilerin hikayelerine birebir şahit oluyoruz" diye konuştu.

'HİKAYELERE BİREBİR ŞAHİT OLDUK'

Bozkurt daha önce kendisinden alınan biletlerin güzel anılar bıraktığını söyleyerek "Sayısız hikaye dinledim. Mesela, hiç unutmadığım bir olay var: Yıllar önce, yalnız yaşayan bir kadına 156 milyar TL (o dönemki parayla) çıktı. Sabah gelip bana bir daha böyle bir şansının olacağına inanmadığını söyledi ama o parayla bir daire aldığını biliyorum. O evrakları bile ben hazırlamıştım. İnsanlar bu tür hikayeleri bizimle paylaşıyor ve biz de bu süreçlerin içinde oluyoruz. Bu da işimizi çok anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇEYREK BİLETE YOĞUN İLGİ VAR'

Bozkurt bilet satışlarından da bahsetti. Müşterilerin totemlerini de anlatan Bozkurt şöyle konuştu:

"Çeyrek bilet satışının haddi hesabı yok, rağbet çok fazla. İnsanlar 'Bir bilet alıp tek şansımı deneyeceğime, dört bilet alırım, dört tane şansım olur' diyor. Ama tam bilet isteyenler de var. Hatta 'Paramı paylaşmak istemiyorum' deyip sadece tam bilet alan müşterilerimiz var. Doğum tarihlerini, çocuklarının yaşlarını birleştirerek yeni numaralar oluşturanlar da oluyor. Artık makinelerden özel numaralar oluşturabiliyoruz. İnsanların hayallerine ve şanslarına tanıklık etmek harika bir duygu."

'1 OCAK SABAHI BİRİLERİ ÇOK MUTLU UYANACAK'

Son olarak şansını denemek isteyen herkesi hala zaman varken bayilere davet eden Fatma Bozkurt, "Şimdi yılbaşı çekilişine çok az kaldı. Belki birileri çok zengin olacak, belki hayatlarına aynı şekilde devam edecekler. Ama bildiğim bir şey var: Dağıtılan para gerçekten çok büyük bir rakam ve bu, birçok insan için yeni bir başlangıç olabilir. Dilerim ihtiyacı olan insanlara çıkar ve bu para güzel yerlerde değerlendirilir. 1 Ocak sabahı kimlerin mutlu uyanacağını göreceğiz. Herkese bol şans diliyorum. Bayilere bekliyoruz, çok az bilet kaldı" dedi.

VATANDAŞLAR HEYECANLI: ŞANSI DENEMEK GEREKİR

İki adet çeyrek bilet satın aldığını söyleyen Mualla Alanyüz, "Bu biletleri evi olmayan kız kardeşime ev alma niyetiyle aldım. Kendim için bir şey istemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun herkese" diye konuştu.

Çeyrek bilet aldığını belirten Kemal Acım da "2 tane çeyrek bilet aldım. Ev, araba alacağım, gezeceğim, dünya turuna çıkacağım. Yıllardır bu bayiden biletler alırım. Daha önce de 2 defa ikramiye çıkmıştı. Onunla ev almıştım. Borçlarımı kapatmıştım. Bunda ne çıkacak göreceğiz" diye konuştu.

ÇEKİLİŞ SONUCU 31 ARALIK GECESİ AÇIKLANACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı rekor ikramiye çekilişi 31 Aralık 2024 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Dağıtım garantili 600 milyon TL'lik ikramiyenin tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında da açıklanacak.