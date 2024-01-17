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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tüfekci, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tüfekci, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Azerbaycan'a yaptığı ziyarette Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri de yer aldı ve askeri teçhizat, savunma sanayisi projeleri ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Tüfekci ve heyeti ayrıca, Haydar Aliyev'in kabrini, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tüfekci, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Görüştü
17.01.2024 - 13:32,
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tüfekci'nin, bazı Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileriyle beraber Hasanov'la görüştüğü bildirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı görüşmede, askeri teçhizat ve savunma sanayisi alanındaki ortak projeler ile bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Tüfekci ve beraberindeki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA
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Zakir Hasanov, Azerbaycan, Savunma, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

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