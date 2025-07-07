Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de şehit uğurlama töreninin ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de şehit uğurlama töreninin ardından konuştu Açıklaması

07.07.2025 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olmasına ilişkin, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olmasına ilişkin, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir." dedi.

Bakan Güler, Hakkari'deki şehit uğurlama töreninin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Güler, burada yaptığı konuşmada, dün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022'de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için komandolar tarafından bir mağarada arama tarama faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Faaliyet esnasında komandoların metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirten Güler, "Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri tahliye ekipleri ile koordineli bir şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır." diye konuştu.

Güler, şöyle devam etti:

"Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük cesaret ve fedakarlık, Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir. Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

Şehitlerin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacaklarını ve fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceklerini vurgulayan Güler, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Güvenlik, hakkari, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de şehit uğurlama töreninin ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika

İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir

15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
14:07
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
13:27
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt’un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
23:47
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
23:20
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
22:46
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
22:43
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
21:48
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
21:15
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu
Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
20:52
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 15:26:34. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de şehit uğurlama töreninin ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.