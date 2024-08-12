Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'de toplantılar yapılabilir

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Suriye'de daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları da içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Reuters haber ajansına verdiği röportajda, ABD'yle anlaşma yapılan F-16 parçaları üzerine de açıklama yaptı. Güler, "ABD'den F-16 jetleri ve modernizasyon kitlerinin alımları planlandığı şekilde devam ediyor. Projenin son jet teslim edilene kadar sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını umuyoruz. İki NATO müttefikinden yetkililerin hala anlaşmanın ayrıntılarını tartışıyoruz" dedi.

Güler, ilişkilerin normalleşmesi için daha önce Suriye hükümetinin gündeme getirdiği Suriye'nin kuzeyindeki Türk askerlerinin çekilmesi konusuyla ilgili ise, "Kapsayıcı bir anayasanın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, kapsamlı bir normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız ve ancak bunlar yapıldıktan ve sınırlarımızın güvenliği tam olarak sağlandıktan sonra karşılıklı koordine ile gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

" Irak'ta ortak merkez çalışmaları sürüyor"

Irak'ta ortak merkez oluşturulması konusunda teknik çalışmaların olumlu şekilde devam ettiğini kaydeden Güler, "Irak ile son dönemde atılan karşılıklı olumlu adımları bir dönüm noktası olarak görüyor; terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullandı. Güler, "Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak kolundaki güzergahta halen PKK terör örgütü tehdidinin bulunduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bölgede güvenlik, istikrar ve refahın en büyük düşmanı terör örgütlerinin varlığıdır. Kalkınma Yolu Projesi'nin hem bölge hem Türkiye hem Irak için büyük imkan olduğunu değerlendiriyor, bölgede refahın gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"NATO üyeliği Şanghay İşbirliği Örgütü'yle ilişkilerin önünde değil"

Türkiye'nin NATO üyeliğinin, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğe engel oluşturup oluşturmayacağı sorusuna Güler, şöyle yanıt verdi:

"Sürekli değişen güvenlik ortamında, dünyanın en önemli savunma örgütünün kararlı ve taahhütlerine bağlı bir üyesi olarak, hem bölgemizdeki hem de küresel çaptaki güvenlik sınamalarını yakından takip etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Kaldı ki, ülkemiz konumu itibarıyla hem doğu hem de batıda yer almaktadır. Bu da ülkemizi çok çeşitli güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. NATO üyeliğimiz, bu denli ilişkiler geliştirmemize engel değildir. Bu anlayış temelinde, ülkemiz Şanghay İşbirliği Örgütü faaliyetlerini de takip etmektedir"

"F16 mutabakatından memnunuz"

Bakan Güler, F-16'ların tedarik ve modernizasyonu konusunda varılan mutabakattan memnun olduklarını ve son uçağın teslimine kadar projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını umduklarını kaydetti. F-16 blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik sürecinin belirlenen takvime uygun olarak olumlu şekilde devam ettiğini söyleyen Güler, alınacak uçak ve modernizasyon kiti sayısında bir değişiklik planlanıp planlanmadığıyla ilgili olarak ise, "İmzalanan sözleşmenin detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir" dedi.

Güler ayrıca Türkiye'nin İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak ürettiği Eurofighter savaş uçağı alım talebinin sürdüğünü belirterek, Almanya'nın tutumuyla ilgili "Henüz somut bir gelişme yok. Eurofighter konsorsiyumunun tüm ortaklarının talebimizi olumlu değerlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir soru üzerine, "Suriye'de daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları da içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir" dedi.