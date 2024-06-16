Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı nedeniyle TSK Komuta Kademesiyle birlikte Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler burada yaptığı konuşmada Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Güler başkanlığındaki toplantıya TSK Komuta Kademesi'nin yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesindeki birlik komutanları da katıldı. Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Güler, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik"

"Bu güzel Bayram gününde, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bayramlar; mutlulukların paylaşılarak arttığı, milli ve manevi geleneklerimizin yaşatıldığı, toplumsal dayanışma ile birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği çok özel günlerdir. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve neşe dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum.

Sizlerin de bildiği gibi Silahlı Kuvvetlerimizin en çok odaklandığı; enerjisini ve zamanını en çok harcadığı konu terörle mücadeledir. Özellikle Irak'ın kuzeyi, yıllardır PKK/KCK ve destekçileri tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler için kullanılan bir bölge olarak terörün kaynağıdır. Ancak, son yıllarda belirlediğimiz konsept değişikliğiyle 'Terörü kaynağında yok etme' anlayışını uygulamaya koyduk. Sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurduk ve örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik.

"TSK, barış ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağlıyor"

Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir konuma ulaşmıştır. Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan Türkiye, gerginliklerin yayılmasını engellemeye, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çok yönlü girişimlerde bulunmaktadır.

Bu kapsamda; Suriye ve Irak'ta barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğumuz çabalar, Karabağ sorununun sona erdirilmesine dair belirleyici rolümüz ve desteğimiz, Libya'da yaşanan iç savaşın sona ermesi için kapsayıcı faaliyetlerimiz, Gazze'de İsrail'in vahşet ve katliamının durdurulması için diplomatik girişimlerimiz ile bölgeye sağladığımız insani yardımlar, Rusya- Ukrayna çatışmasının sonlandırılmasına ve bu çatışmanın artırdığı enerji ve gıda krizinin aşılmasına yönelik sarf ettiğimiz yoğun gayretler gibi büyük ve kıymetli inisiyatifler üstlendik, üstleniyoruz.

Sözlerime son verirken; fedakarlıkları, engin ve sağlam duruşlarıyla hayatımıza ışık tutan, gönüllerimizin kahramanı, saygıdeğer babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor; görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın."