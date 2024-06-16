Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı nedeniyle TSK Komuta Kademesiyle birlikte Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler burada yaptığı konuşmada Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı. Güler, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi aldı ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdiklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

16.06.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı nedeniyle TSK Komuta Kademesiyle birlikte Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler burada yaptığı konuşmada Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Güler başkanlığındaki toplantıya TSK Komuta Kademesi'nin yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesindeki birlik komutanları da katıldı. Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Güler, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik"

"Bu güzel Bayram gününde, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bayramlar; mutlulukların paylaşılarak arttığı, milli ve manevi geleneklerimizin yaşatıldığı, toplumsal dayanışma ile birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği çok özel günlerdir. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve neşe dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum.

Sizlerin de bildiği gibi Silahlı Kuvvetlerimizin en çok odaklandığı; enerjisini ve zamanını en çok harcadığı konu terörle mücadeledir. Özellikle Irak'ın kuzeyi, yıllardır PKK/KCK ve destekçileri tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler için kullanılan bir bölge olarak terörün kaynağıdır. Ancak, son yıllarda belirlediğimiz konsept değişikliğiyle 'Terörü kaynağında yok etme' anlayışını uygulamaya koyduk. Sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurduk ve örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik.

"TSK, barış ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağlıyor"

Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir konuma ulaşmıştır. Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan Türkiye, gerginliklerin yayılmasını engellemeye, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çok yönlü girişimlerde bulunmaktadır.

Bu kapsamda; Suriye ve Irak'ta barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğumuz çabalar, Karabağ sorununun sona erdirilmesine dair belirleyici rolümüz ve desteğimiz, Libya'da yaşanan iç savaşın sona ermesi için kapsayıcı faaliyetlerimiz, Gazze'de İsrail'in vahşet ve katliamının durdurulması için diplomatik girişimlerimiz ile bölgeye sağladığımız insani yardımlar, Rusya- Ukrayna çatışmasının sonlandırılmasına ve bu çatışmanın artırdığı enerji ve gıda krizinin aşılmasına yönelik sarf ettiğimiz yoğun gayretler gibi büyük ve kıymetli inisiyatifler üstlendik, üstleniyoruz.

Sözlerime son verirken; fedakarlıkları, engin ve sağlam duruşlarıyla hayatımıza ışık tutan, gönüllerimizin kahramanı, saygıdeğer babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor; görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın."

Kaynak: ANKA

Hudut Tugay Komutanlığı, Milli Savunma Bakanı, Kurban Bayramı, Babalar Günü, Yaşar Güler, Türkiye, Çukurca, Hakkari, TSK, Savunma, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
17:08 Rodos Adası’na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı Rodos Adası'na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
16:47 Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak
16:38 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye bayram telefonu Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu
16:31 Ayvalık’ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor Ayvalık'ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor
16:24 Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye’nin EURO 2024 kampından ayrıldı Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı
16:23 Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 19:38:20. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement