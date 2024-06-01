Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın 113. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hava Kuvvetlerimizin ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum. Başta Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Hava Kuvvetlerimizin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha yürekten kutluyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabul etti. Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın da yer aldığı kabulde konuşan Bakan Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri'nin özel gününü kutlayarak, "Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, değerli silah ve mesai arkadaşlarım, Milli Savunma Bakanlığımıza hoş geldiniz. Semalarımızın çelik kanatlı savunucuları olan Hava Kuvvetlerimizin 113'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malumunuz olduğu üzere 20'nci yüzyılın başında ilk motorlu uçağın havalanışından kısa bir süre sonra, 1911 yılında ilk havacılarımızın pilotaj eğitimine gönderilmesi ve Harbiye Bakanlığı'na bağlı Havacılık Komisyonu'nun kurulması ile Türk Hava Kuvvetlerimiz, şanlı yürüyüşüne başlamıştır. O günden bugüne tüm komutanlarımızın ve fedakar personelimizin gösterdiği büyük gayretler ile adını tarihe altın harflerle yazdıran Hava Kuvvetlerimiz; dünyanın en güçlü, en seçkin ve en saygın hava güçleri arasındaki yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

'HAVA KUVVETLERİMİZ ÜLKEMİZİN İFTİHAR KAYNAĞI

Türkiye'nin uluslararası arenada etkin roller üstlendiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiğini kaydeden Güler, "Gökyüzündeki gücümüz olan Hava Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki Hava Kuvvetlerimiz; köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bugün; dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu günlere kolay gelinmedi. Sizler gibi nice kahramanlar, Hava Kuvvetlerimizin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olan yerli ve milli savunma sanayi hamlemizin gelişmesi için büyük gayret sarf etti, mücadele verdi. Birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçiren savunma sanayimiz; karada ve denizde olduğu gibi semalarımızın emniyetini en iyi şekilde sağlayacak hava araçlarında da büyük adımlar attı, atmaya devam ediyor. Nitekim; temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan 5'inci nesil, ilk yerli milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir" diye konuştu.

Türkiye'nin, kendi savaş ve eğitim uçağını, helikopterlerini üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Güler, "Bizlere düşen de Hava Kuvvetlerimizi ve kahraman ordumuzu; en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam etmektir. Zira içinde bulunduğumuz kaotik güvenlik ortamı ve yaşanan krizler; ülkemizin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır. Bunun bilinciyle sahip olduğumuz yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz" dedi.

'SİZLERE ÇOK GÜVENİYORUZ'

Bütün eşsiz gayretlerin neticesinde, eskiye nazaran çok daha güçlü, çok daha kararlı olduklarını kaydeden Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm bu faaliyetlerdeki üstün çabalarınızdan dolayı, kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Sizleri çok seviyoruz ve sizlere çok güveniyoruz. Ülkemizin iftihar kaynağı olan Hava Kuvvetlerimizin; Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile sizler gibi yetenekli personelinin ortaya koyacağı gayretlerle, büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Hava Kuvvetlerimizin ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum. Başta Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Hava Kuvvetlerimizin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha yürekten kutluyorum."