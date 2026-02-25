"Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği" yürürlüğe girdi - Son Dakika
"Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği" yürürlüğe girdi

25.02.2026 16:43
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 11/3/1983 tarihli ve 83/6153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararla da "Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Milli Savunma Bakanlığında disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ve sözleşmeli personel hakkında uygulanacak.

Disiplin cezalarında 657 sayılı Kanun esas alınacak

Disiplin cezalarının uygulanmasında 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesi esas alınacak. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları mevcut mevzuat çerçevesinde verilecek.

Düzenlemeye göre, sözleşmeli personel hakkında kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren veya daha ağır fiillerde, disiplin kurulu kararı ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevine son verilebilecek.

Devlet memurluğundan çıkarma ile sözleşmeli personelin görevine son verme cezaları ise yüksek disiplin kurulunca karara bağlanacak.

Yönetmelik uyarınca disiplin hükümlerinin uygulanması bakımından Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda en az şube müdürü veya eşit seviyedeki amirler, disiplin amiri olacak.

Disiplin yetkisi devredilemeyecek

Milli Savunma Bakanı ise tüm personelin üst disiplin amiri olarak belirlendi. Disiplin amirliği yetkisinin devredilemeyeceği hükme bağlandı.

Disiplin amirlerince, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı fiil ya da hali tespit edilen personele durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilebilecek.

Disiplin amirleri kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, "uyarma, kınama ve aylıktan kesme" cezalarını vermeye, özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya, disiplin kurulunca itirazı kabul edilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezasını hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya, yüksek disiplin kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan itirazın kabulü halinde ise kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkili olacak.

Disiplin amirleri, yetkilerini kullanırken ilgili mevzuatın personele tanıdığı hakları göz önünde tutarak, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde personelin 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinde yer alan disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemekle yükümlü olacak.

Bakanlık bünyesinde yüksek disiplin kurulu ayrıca Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında disiplin kurulları oluşturulacak. Kurulların başkan ve üyeleri Bakan onayıyla 3 yıllığına görevlendirilecek.

Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

