10.00- Milli Savunma Bakanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
10.00 - TÜİK, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi ile ücretli çalışan istatistiklerini yayınlayacak. (ANKARA)
10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tanıtım Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00- Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İHD İstanbul Şubesi'nde basın toplantısıyla Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite'ye Türkiye'nin Beşinci Dönemsel Raporu için sunduğu rapora alternatif raporu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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