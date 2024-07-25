Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Devlet Bahçeli'ye Yanıt Verdi - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Devlet Bahçeli'ye Yanıt Verdi

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 154 kişilik liste ve tehdit içeren açıklamalarına yanıt vererek, dosyaları savcıya vermesini ve soruşturma açılmasını istemesini söyledi. Çayır, erken seçim kararı alınması çağrısında bulundu.

25.07.2024 14:29
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(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Elindeki dosyaları sallama Sayın Bahçeli. Git savcıya ver, git bizimle ilgili soruşturma açılmasını iste. Şikayetçi ol. İnsan ayırt etmeden 154 kişiyi bir tane torbaya koymuş. Bir de tehdit ediyor" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. Çayır, MHP'nin Sinan Ateş suikastını takip eden gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçuların yer aldığı 154 kişilik liste hazırlaması ve Devlet Bahçeli'nin "154 kişiyi yakın takipteyiz, hesaplaşacağız" sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Elindeki dosyaları sallama Sayın Bahçeli. Git savcıya ver. Git bizimle ilgili soruşturma açılmasını iste. Şikayetçi ol. İnsan ayırt etmeden 154 kişiyi bir tane torbaya koymuş. Bir de tehdit ediyor. Burada bulunan herkes başta ben olmak üzere her türlü tuzağın içinden geçerek buraya geldi. 12 Eylül'ler gördü. Bizler sen dışarıdayken, hiç suya sabuna dokunmazken C5'lerde, Ankara emniyetlerinde, ülkücü görüşü hakim kılmak için işkence görmüş insanlarız. Sen o zaman dışarıda rahat hayatın içindeydin. Ülkücüler, Mamak zindanlarında hayatlarını yok ederken ben seni hiç görmedim. Şimdi tehdide başlarsan, yanlış başlarsın. Sakın ha sakın bu dili kullanma. Yapacağın tek şey var. İftira edildiğini düşünüyorsan, gidersin mahkemeye şikayetçi olursun. Dosya sallamazsın. Ne söyleyip söylemediğimizi not ettiğini söylüyorsun. Ben de seni not ediyorum. Türk milleti de seni not ediyor.

"Erken seçim kararı alın"

Sizden beklenen nedir biliyor musunuz? Bir başkasının yanında gölge duracağınıza, iktidar rüyası ortaya koyun. Başkasına alkış tutacağınıza, Alparslan Türkeş'i, Muhsin Yazıcıoğlu'nu methedin. Hiç beklemeden beni mahkemeye vermesini bekliyorum. Orada yüzleşelim. Hukukta hesaplaşmaya hazırız. Türkiye gündemini saptırmaya yönelik bu tuzaklara düşülmemelidir. Milletin anası kan ağlıyor Sayın Bahçeli. Sizin bunlarla ilgili bir çareniz var mi? Milletin umutları ve geleceği pörsüdü. Bu millete yapacağınız en güzel şey biliyor musunuz? Derhal erken seçim kararı alın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Devlet Bahçeli'ye Yanıt Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Devlet Bahçeli'ye Yanıt Verdi - Son Dakika
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