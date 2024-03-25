Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu\'nu mezarı başında andı

Milli Yol Partisi, Kahramanmaraş'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcığlu'nu 15. ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı. Anmaya Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ve kızı Firuze Yazıcıoğlu da katıldı.
Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Yazıcığlu, Ankara'da Tacettin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ve kızı Firuze Yazıcıoğlu da katıldı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da mezarı başında Yazıcıoğlu'nu andı.
Yazıcıoğlu'nun davasının iddianamede bir hırsızlık davası olduğuna dikkat çeken Remzi Çakır, "Burada bir şekilde işin örtüldüğü derdest edildiği, pisliğin halının altına atıldığı görülmektedir" dedi. Çakır, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Muhsin başkanın aziz hatırası üzerinden kendine gelecek kuranlar var. Resmen onu kullanıp rant elde edenler var. Bunlara da Türk milletinin uyanık olması lazım. Dün yanında değildiniz, mahkemesinde var mısınız? Yok. Yolunda mısınız? Yok. Niye 15 yıldır beklediniz. Zaman zaman gelip burada mezarın başında kendisiyle resim çektiriyorsunuz. İşte bütün bunları Türk milletinin iyi bilmesi ve izlenmesi gerekir. Sinan Ateş'i öldürenler Muhsin başkanı 15 yıl önce öldürmüşlerdi. Çok net söylüyorum. Bu ülkede faili meçhuller devam ettiği müddetçe öldürülmeler ve isimsiz kahramanların isimli kahramanların öldürülmesi, ortadan kaldırılması zuhur edip devam edecektir. 15 yıl geçti. Ne bürokratları ne kendileri ne siyaseten sorumluluk taşıyanlar ne etkililer ne yetkililer açıklama yapmamışlardır. 'Kaza diyorsanız' kazanın nasıl olduğunu anlatın Türk milletine. Öyle lafı güzel yapmayın. Nasıl kaza olduğunu anlatın. Öyle perdenin gerisinden, duvarın gerisiyle konuşmaya gerek yok. Bu işin suikast olduğunu mahkeme başkanı, mahkeme heyeti, savcısı gayri resmi söylüyor. Resmen susuyorlar."
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