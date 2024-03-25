Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı

Geniş Video İzle

Milli Yol Partisi, Kahramanmaraş'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu 15. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenledi. Anmaya Yazıcıoğlu'nun ailesi ve parti üyeleri katıldı. Törende konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Yazıcıoğlu'nun davasının hala aydınlatılmadığını ve faili meçhul cinayetlerin devam ettiğini belirtti.

25.03.2024 13:12  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Yol Partisi, Kahramanmaraş'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcığlu'nu 15. ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.  Anmaya Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ve kızı Firuze Yazıcıoğlu da katıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Yazıcığlu, Ankara'da Tacettin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ve kızı Firuze Yazıcıoğlu da katıldı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da mezarı başında Yazıcıoğlu'nu andı.

Yazıcıoğlu'nun davasının iddianamede bir hırsızlık davası olduğuna dikkat çeken Remzi Çakır, "Burada bir şekilde işin örtüldüğü derdest edildiği, pisliğin halının altına atıldığı görülmektedir" dedi. Çakır, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Muhsin başkanın aziz hatırası üzerinden kendine gelecek kuranlar var. Resmen onu kullanıp rant elde edenler var. Bunlara da Türk milletinin uyanık olması lazım. Dün yanında değildiniz, mahkemesinde var mısınız? Yok. Yolunda mısınız? Yok. Niye 15 yıldır beklediniz. Zaman zaman gelip burada mezarın başında kendisiyle resim çektiriyorsunuz. İşte bütün bunları Türk milletinin iyi bilmesi ve izlenmesi gerekir. Sinan Ateş'i öldürenler Muhsin başkanı 15 yıl önce öldürmüşlerdi. Çok net söylüyorum. Bu ülkede faili meçhuller devam ettiği müddetçe öldürülmeler ve isimsiz kahramanların isimli kahramanların öldürülmesi, ortadan kaldırılması zuhur edip devam edecektir. 15 yıl geçti. Ne bürokratları ne kendileri ne siyaseten sorumluluk taşıyanlar ne etkililer ne yetkililer açıklama yapmamışlardır. 'Kaza diyorsanız' kazanın nasıl olduğunu anlatın Türk milletine. Öyle lafı güzel yapmayın. Nasıl kaza olduğunu anlatın. Öyle perdenin gerisinden, duvarın gerisiyle konuşmaya gerek yok. Bu işin suikast olduğunu mahkeme başkanı, mahkeme heyeti, savcısı gayri resmi söylüyor. Resmen susuyorlar."

Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu\'nu mezarı başında andı
Kaynak: ANKA

Milli Yol Partisi, Kahramanmaraş, Remzi Çayır, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Adana’da Sahte Avukatlık Yapan Kadın Tutuklandı Adana'da Sahte Avukatlık Yapan Kadın Tutuklandı
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:27:22. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement