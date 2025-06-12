Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau Sergisi Açıldı

Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau Sergisi Açıldı
12.06.2025 23:13
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Dorka Demeter'in eserleri, Macar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği "Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau" sergisi, Macar Kültür Merkezi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Demeter'in uluslararası sanat hareketi olan Art Nouveau'nun Avrupa mimarisindeki örneklerinin belgelediği fotoğraf sergisinde Macaristan, Romanya, Slovakya, Sırbistan ve Türkiye'den örnekler yer alıyor.

Macaristan'ın krallık döneminde sahip olduğu topraklara yayılan mimari mirasa genel bir bakış sunmayı hedefleyen Demeter, açılışta yaptığı konuşmada, çocukluğunda, anne ve babasının İstanbul'un "dünyanın merkezlerinden biri" olduğuna inandığını ifade ederek, "Gençliğinde bu şehirde diplomat olarak görev yapmayı hayal ederdim. Bu hayal belki de bu akşam burada Macar Art Nouveau'sunun muhteşem dünyasını göstererek kısmen gerçekleşiyor." dedi.

"Pandemide gerçek bir hobi ve tutku haline geldi"

Bugünün bir karşılaşma akşamı olduğunu ifade eden Demeter, "Mekanların, zamanların ve insanların karşılaşması... Burada, İstanbul'da, Doğu ile Batı buluşuyor. Art Nouveau da geçmişin hazinesi bugünün gerçekliği ve geleceğin umuduyla buluşuyor. Bugünkü sergi aracılığıyla Kanada'dan Macaristan'a ve Türkiye'den insanlar bir araya geldi." diye konuştu.

Sanatçı, Art Nouveau'ya olan sevgisini annesinden miras aldığını paylaşarak, şunları anlattı:

"Her zaman hayatımdaydı, pandemide gerçek bir hobi ve tutku haline geldi. Brüksel Art Nouveau'nun çeşitli dünyasını keşfederek birkaç hafta içinde spor için 100 kilometre yürüdüm. Bu benim Instagram hayatımın başlangıcıydı. Yaklaşık 70 bin takipçisiyle Instagram profilim, bu akımı temsil eden dünyadaki en büyük profil oldu."

"10 Haziran 2013'ten beri 'Dünya Art Nouveau Günü' Macar girişimiyle kutlanıyor"

Art Nouveau aracılığıyla insanlar arası köprüler kurabileceğini keşfettiğini dile getiren Dorka Demeter, "Art Nouveau, farklılıkları aşabilecek ortak bir zemin. Bugün dünyamızda buna çok ihtiyaç var. Bugünkü sergi bu yeni dönemin meyvelerinden biri. Zamanlaması da tesadüf değil. 10 Haziran 2013'ten beri 'Dünya Art Nouveau Günü' Macar girişimiyle kutlanıyor ve bugünkü açılış da bu etkinlikler dizisinin bir parçası." görüşünü paylaştı.

Demeter, Transilvanyalı bir Macar olarak kimlik konusunun kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Art Nouveau'nun ana hedeflerinden biri kimlik arayışı. Yeni ortaya çıkan uluslar ve yeni sosyal tabakalar, yeni imgeler arıyordu. O dönemde Macaristan toprakları bugünkü sınırların ötesine uzanıyordu. Bu Macar Art Nouveau'nun bugün neden birçok komşu ülkede bulunabildiğini açıklıyor. Aynı mimar ve sanatçıların eserleri, aynı motifler Slovakya, Sırbistan ve Romanya'da da bulunabiliyor. Sergi, bu birleşik dili ve biçimsel sistemi göstermeyi amaçlıyor."

Sergiyi eski bir Instagram arkadaşı olan Türk seramikçi Alev Oskay'ın anısına ithaf ettiğini de sözlerine ekleyen Demeter, "Kendisi artık aramızda değil. Üç yıl önce ciddi bir hastalıkla mücadele ederken bana İstanbul'un Art Nouveau mimarisini göstererek, şehrin gerçek ruhunu ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

"Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau" sergisi, 31 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau Sergisi Açıldı - Son Dakika

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