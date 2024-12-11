Mimari Tasarımda Rekabet ve Ödüller: Müjgan Bozdemir\'in Vizyonu

Güncel

INTIME Design Mimarlık'ın kurucusu iç mimar Müjgan Bozdemir, ürün ve hizmetlerin özgün tasarım ve uygulamalar ile pazara sunulmasının küresel rekabette önemli olduğunu belirtti. Bu noktada niş fuarlara katılan firmaların kendilerini ve vizyonlarını en iyi şeklide anlatacak yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Bozdemir, sektörün ve genç mimarların bu alana daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki birçok firmanın küresel pazarlara ulaşmak için ciddi yatırım ve girişimlerde bulunduğunu belirten Intime Design Mimarlık'ın kurucusu Mimar Müjgan Bozdemir, mevcut potansiyelin ortaya çıkartılmasında mimari tasarım ve uygulamaların kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Silmo İstanbul Optik Fuarı'nda, Lens Medikal firması adına yaptıkları stant tasarımı ve uygulamasının ödüle layık görüldüğünü aktaran Bozdemir, "Bu organizasyona katılan firmalar arasından tasarımını ve uygulamasını yaptığımız standın ödül alması elbette bizi çok mutlu etti. Öncelikle jüri üyelerine, proje saha koordinatörümüze, proje yöneticimize, üretim planlama sorumlumuza, saha çalışmasında emeğini veren ustalarımıza ve diğer tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tasarımdan uygulamaya kadar, ekibimizin her bir üyesinin büyük bir emek ve çaba sarf ettiği bu projenin ödül ile dönmesi elbette bizleri çok mutlu etti. Bu ödülü, sektörüm adına da çok anlamlı buluyorum çünkü burada ortaya çıkan sadece stant değil bir eser, bu ödül ise insan düşünüş ve hayalinin takdir edilmesi. Fuar stantlarını firmaların itibar yönetimi ve prestiji açısından bir imza olarak görüyoruz. Bu konuda iş ortaklarımızı en doğru şeklide anlatmaya özen gösteriyoruz. Aramızdaki uyum, ödül gibi alıcıları da firmaya getirerek satışı ve kazancı sağlıyor. Dolayısıyla kimi zaman milyonlarca liraya mal olan stantlara bütçe ayıran firmalar kadar bizim gibi sektör bileşenleri de kazanmış oluyor. Bu da bizim en büyük gururumuzu teşkil ediyor" dedi.

Intime Design'ın 25 yıllık deneyim üzerine yükseldiğini söyleyen Bozdemir, "Bugün bile hangi projelerin peşinden koşabileceğimizin heyecanını yaşıyoruz. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Onlara baktıkça hem firmamız hem de ülkemiz adına gurur duyuyorum. 2010 yılında Travel Turkey Fuarı'nda kazandığımız 'En Büyük Stand' ödülü sonrasında şunu söylemiştim: 'Mimari tasarımda başarı, sadece ödül kazanmak değil; aynı zamanda süreç yönetiminde üstünlük sağlamaktır.' Bu sözün arkasında durarak, 2015'te Emitt İstanbul Fuarı'nda aldığımız 'En İyi Stand' ödülü, 2020'de Modeko Fuarı'nda kazandığımız 'En İyi Stand Tasarımı' ödülü ve son olarak bu ödülle birlikte sektördeki konumumuzu daha da sağlamlaştırdık. Mimari tasarımın özünde, müşterilerimizi en iyi şekilde anlatabilmek yatıyor. Başarıya olan bağlılığımız, aldığımız her ödül ve tamamladığımız her projeyle bir kez daha güçleniyor" diye konuştu.

Türkiye'deki birçok firmanın küresel pazarlara ulaşmak için ciddi yatırım ve girişimlerde bulunduğunu belirten Bozdemir, mevcut potansiyelin ortaya çıkartılmasında mimari tasarım ve uygulamaların kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu noktada niş fuarlara katılan firmaların ürün ve hizmete odaklandıkları kadar görsel anlatım ve pazarlama stratejilerine de önem vermesi gerektiğini kaydeden Bozdemir, "Günümüz ekonomilerinde ve özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde; vizyonunuzu, kalitenizi ve birikimlerinizi zihinde kalıcı şekilde anlatmanız gerekiyor. Görsel açıdan bunu yapmanın en etkili yolu ise stant tasarımını olabildiğine hedef odaklı ve çarpıcı mimari uygulamalarla bütünleştirmekten geçiyor. Sonuçta buradaki ayırıcı özellik, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmekte ve ürünün anlaşılır şekilde tanıtılmasında kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mevcut ürün ve hizmetleri doğru anlatmalarının orta ve uzun vadede işletmelere kazanç sağladığına işaret eden Bozdemir, "Deneyimli bir İç mimar olarak sektör temsilcilerinin ve genç mimarların bu konuya odaklanmalarının Türkiye ve kent ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sonuçta döngüsel bir sistemde yaşıyoruz. Firmanın üretimi ve pazarlama ayağındaki tasarımlar, ciddi emek ve iş birliklerini gerektiriyor. Bu da herkesin kazandığı bir zincir oluşturuyor ki; mimari tasarım ise bu bağın bir anlamda güçlü etki bırakan halkası haline dönüşüyor" dedi.