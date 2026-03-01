Minik yazarlar Gazze\'deki çocukların hayatlarını hikaye olarak kaleme aldı

Yazar Zehra Türkmen'in öncülüğünde 7-11 yaş arasındaki 15 çocuk, Gazze'deki gerçek çocuk karakterlerden yola çıkarak hikayeler kaleme aldı.

Temmuz Yayınlarından çıkan "Çocukların Kalbindeki Gazze" kitabının tanıtım toplantısı ve imza etkinliği, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "43. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nda gerçekleştirildi.

Projeye dair AA muhabirine açıklamada bulunan aynı zamanda kitabın editörü Zehra Türkmen, Gazze'de iki yıldan beri İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı hatırlatarak, "Gazze halkı bu süreçte soykırımla beraber büyük bir mücadele ve direniş sergiledi. Tabii bu direniş sergilenirken de kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çoluk çocuğuyla dünyada büyük bir uyanışa vesile oldu." dedi.

"Gazze'deki çocuklar, direnişin aslında en önünde yürüyenleri"

Türkmen, Gazze'de genelde annelerin, babaların mücadelesinin konuşulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onların oradaki emeklerini hep dile getirdik. Hatta bunlarla hafızayı tutacak kitaplar da yazıldı. Fakat Gazze'deki çocuklar da bu mücadeleyi omuzlayanlardan ve onlar direnişin aslında en önünde yürüyenleri. Yaşları küçük olmasına rağmen büyük bir mücadele veriyorlar. Onların bu onurlu duruşu, ahlakları sadece ümmet coğrafyasına değil, aslında dünyadaki bütün çocuklara da bir örneklik oluşturuyor. Böyle bir durumda biz de 'ne yapabiliriz' diye düşündük ve 'neden bu çocukların hikayelerini yazmayalım' dedik."

Sosyal medyaya düşen Gazzeli çocuklardan yola çıkarak 15 çocuğun bu karakterlerin hayali olarak hikayelerini yazdığını söyleyen Türkmen, "Yayınlanan Gazzeli çocukların videoları bazen 2-3 dakika oluyordu. Çok acı, kötü hikayeleri vardı ve bu Gazzeli çocukların halen hayattaki akıbetlerini bilmiyoruz. İşte bu videolardan yola çıkarak Türkiye'deki 15 çocuğumuzun her biri bu karakterleri hayatlarını hikayeleştirdi ve tarihe bir tanıklık bıraktılar." diye konuştu.

Türkmen, çocukların bu hikayeleri yazmasının önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"25 yıldır çocuklarla çalışıyorum. Gerçekten çocukların temiz ve masum bir dünyaları var. Onların sesinin birçok vicdana da daha rahat hitap ettiğini görüyoruz. Kitapta Gazze'de şehit edilen Rim'in hayatı da var ve onu kitaba koyup koymama konusunda tereddütteydim. Çünkü onun hikayesi hepimizin yüreğini yakan bir hikaye. Fakat Rim'i yazan çocuğumuz, hikayede rüyasında Rim'i yazıyor ve onu öldürmüyor. Yani yazılan hikayelerdeki çocukların hiçbiri bu hayattan kopmamış çocuklar. Onlarla oyun oynamayı, koşmayı, fotoğraf çekmeyi, beraber salıncakta sallanmayı hayal ediyorlar. Bu hikayeler gerçekten çocukların dünyasının ne kadar saf ve umut dolu olduğunu bize gösterdi."

Hikayeleri yazan çocukların Gazze'de yaşananlar hakkında farkındalık sahibi olduğunu aktaran Türkmen, "Bu yazar çocuklarımızın hepsi iki yıldan beri aileleriyle eylemlere katılıyorlar. Boykotu belki de yetişkinlerden daha güzel uygulayan çocuklar. Hem bu boyutu hem de küçük bir yazar olma çabalarıyla da inşallah tarihe şimdiden bir tanıklık bırakmış olacaklar diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çizimlerini Zehra Çelikal'ın gerçekleştirdiği "Çocukların Kalbindeki Gazze" kitabında hikayeleri yazan çocuklar da etkinlikte duygularını dile getirdi. Minik yazarlar, daha sonra okurlar için kitapları imzaladı.