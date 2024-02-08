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Minikler İngilizce kursunda hem eğleniyor, hem de öğreniyor

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi'nde verilen İngilizce kursunda minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Tatvan Gençlik Merkezi'nde her yıl yüzlerce kursiyer verilen eğitimlerden faydalanıyor. Açılan kurslardan biri olan İngilizce kursuna giden minikler, bir yandan eğitim görüyor bir yandan da eğleniyor. Her gün belirli saatler aralığında verilen kursta minik öğrenciler dersin keyfini çıkarıyor. Kursu eğlence haline dönüştüren minikler, eğitimlerden memnun olduklarını dile getirerek kursun devam etmesini istiyor.

İngilizce kursuna talebin yoğun olduğunu söyleyen İngilizce öğretmeni Merve Koldaş, "Her yaştan 70-75 öğrencimiz var. Oyunlarla aktivitelerle İngilizceyi sevdirip empoze ettiriyoruz. Kursumuz o kadar rağbet gördü ki şu an talep listemiz dolu. A1 seviyesinde bir eğitim veriyoruz. İngilizce gibi evrensel bir dilin bütün öğrencilerimiz tarafından öğrenilmesini istiyoruz" dedi.