Mısır Bakanı Abdulati, İsrail'in Gazze planı ilk aşamasını uygulamadığını söyledi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ilk aşamasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve planın ikinci aşamasına geçilmesini engellediğini belirtti.

Sky News Arabia'ya konuşan Abdulati, Tel Aviv yönetiminin insani ve tıbbi yardımların Gazze'ye girişine herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin verme yükümlülüğü başta olmak üzere varılan ateşkesteki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı kapsamında İsrail'in günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesinin öngörüldüğünü hatırlatan Abdulati, bu hedefe henüz ulaşılamadığını ve ayrıca sağlık kuruluşları ile okulların yeniden faaliyete geçmesine ilişkin taahhütlerin de yerine getirilmediğini kaydetti.

Abdulati, Gazze Barış Planı'nın ilk aşamasıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen Tel Aviv yönetiminin ikinci aşamaya geçilememesinden tamamen sorumlu olduğunu, Hamas dahil Filistinli grupların ise bu noktada sorumlu davrandıklarını vurguladı.

Filistinli grupların, Filistin yönetimi kontrolü devralana kadar Gazze'yi geçici olarak yönetmekle görevlendirilen ulusal komiteye silahlarını teslim etmeye hazır olduklarını ifade ettiğini hatırlatan Abdulati, Filistinli grupların "son derece önemli bir adım" attığını ancak İsrail'in buna olumlu karşılık vermediğini belirtti.

Abdulati, Kahire'nin Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik her türlü plana karşı tamamen teyakkuzda olduğunu ve bunu önlemek için İslam ülkeleriyle koordinasyon içinde çalıştığını kaydetti.