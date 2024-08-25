Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkes çabalarına destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkes çabalarına destek çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde saldırıların durdurulması için sarfedilen ateşkes çabalarına karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı. Sisi, Lübnan'da yeni bir cephe açılmaması uyarısında bulunurken, Gazze'deki insani koşulların iyileştirilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

25.08.2024 19:49
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde saldırıların durdurulması için sarfedilen ateşkes çabalarına karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi başkent Kahire'de ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown'u kabul etti.

Görüşmede taraflar, güvenlik ve askeri başta olmak üzere çeşitli alanlardaki sürekli işbirliği ve koordinasyona sahne olan ABD ve Mısır arasındaki stratejik ortaklığın derinliğini teyit etti.

Lübnan'da yeni bir cephe açılmaması uyarısı

Sisi, bölgedeki mevcut durumun, gerginliği azaltmak, tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tırmanışı durdurmak için uluslararası toplumun ve etkin tarafların tamamının her türlü çabayı göstermesi; baskıyı yoğunlaştıran kararlı bir tutum sergilemesi gerektirdiğini belirtti.

Bu bağlamda Lübnan'da yeni bir cephe açılmasının riskleri konusunda uyarıda bulunan Sisi, Lübnan'ın istikrarını ve egemenliğini korumanın gerektiğini kaydetti.

Mısır, ABD ve Katar'ın ateşkes çabaları

Sisi, Gazze Şeridi'nde saldırıların acilen durdurulması ve esir takası için bir anlaşmaya varılması adına Katar, ABD ve Mısır'ın ortak çabalarına yanıt verilmesi gerektiğini, bunun bölgede sükunet ve istikrar sürecinin güçlenmesine imkan sağlayacağını vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki kardeş Filistin halkının yaşadığı ağır ve trajik insani koşullara işaret eden Sisi, Gazze'de çok fazla miktarda gerekli olan yardım malzemesi ve sağlık teçhizatının bölgeye ulaştırılması için saldırıların ivedilikle durdurulması gerektiğine dikkati çekti.

Sisi, sürdürülebilir bölgesel istikrarın temelini oluşturan iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak kapsamlı siyasi sürecin başlatılması için ortak uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Brown ise ülkesinin, Mısır'ın istikrar, güvenlik ve barışı desteklemedeki önemli rolünü takdir ettiğini aktardı.

ABD'li yetkili, askeri işbirliği alanlarındaki ortak eylemi, ortak maslahatı oluşturacak, Orta Doğu'da istikrar ve barışı destekleyecek şekilde daha geniş ufuklara taşımaya devam etmeyi istediklerini kaydetti.

Kahire'de düzenlenmesi beklenen müzakereler

İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakerelerin son turunun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD, Katar ve ev sahibi ülkelerin yetkilerinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

İsrail'in, anlaşmaya eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu aktarılıyor. Hamas'ın ABD'nin sunduğu taslağa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eklediği şartları kabul etmediği belirtilmişti.

Öte yandan, İsrail, müzakerelere varan süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor. İsrail ordusu, daha önceden güvenli bölge diye Filistinli sivilleri göçe zorladığı alanlara yeniden zorla tahliye emirleri gönderirken yeni saldırılar başlatacağını duyuruyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun bölgedeki "güvenli insani" alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğünü, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5'ine denk geldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkes çabalarına destek çağrısı yaptı - Son Dakika

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