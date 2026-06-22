Mısır'da 3,1 Milyar Dolarlık Proje Anlaşması - Son Dakika
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Mısır'da 3,1 Milyar Dolarlık Proje Anlaşması

Mısır\'da 3,1 Milyar Dolarlık Proje Anlaşması
22.06.2026 14:30
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Mısır ve BAE merkezli firmalar, 3,1 milyar dolarlık kentsel projeyle istihdam yaratacak.

KAHİRE, 22 Haziran (Xinhua) -- Mısır merkezli MIDAR Yatırım ve Kentsel Kalkınma Kurumu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Majid Al Futtaim Holding, 3,1 milyar ABD dolarını aşan büyük bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan anlaşmaya göre iki şirket, Yeni Kahire'de devasa bir entegre kentsel proje geliştirecek.

Mısır kabinesinden yapılan açıklamada projenin, Mada kentinde 2,32 kilometrekare yüzölçümüne sahip bir alanda inşa edileceği belirtildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin özel sektör ortaklığına başarılı bir örnek teşkil ettiğini belirterek, bu ölçekteki bir projenin yaklaşık 90-95 farklı sektör ve hizmet koluyla doğrudan bağlantılı olduğunu ve yüz binlerce Mısırlı genç ve işçi için sürdürülebilir istihdam fırsatları yarattığını ifade etti.

Majid Al Futtaim Holding CEO'su Ahmed Celal İsmail, 1990'lardan bu yana Mısır'ın 19 vilayetinde yaptıkları yatırımlarının 2,8 milyar doları aştığını ve 226.000'i aşkın kişiye istihdam sağladığını belirtti.

MIDAR Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Eymen Elkusi, projenin gelecekte 40 milyar Mısır lirasını (yaklaşık 830 milyon dolar) aşan bir getiri sağlayabileceğini kaydederek, MIDAR olarak ülkedeki 46 kalkınma projesinin hayata geçirilmesi için 29'dan fazla geliştiricinin Mısır'a gelmesini sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Ekonomi, Güncel, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da 3,1 Milyar Dolarlık Proje Anlaşması - Son Dakika

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