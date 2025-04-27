Mısır\'da ilk kez düzenlenen 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi\'ne Türkiye\'den yoğun ilgi

9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Arap Birliği'ne bağlı Arap Bilim Teknoloji ve Denizcilik Ulaştırması Akademisi iş birliğiyle düzenlenen kongreye eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, eski Mısır Eğitim Bakan Yusri el-Cemel, Arap Bilim Teknoloji ve Denizcilik Ulaştırması Akademisi Başkan Yardımcısı ile birçok eski milletvekili ve çok sayıda Türk ve Mısırlı akademisyen katıldı.

Kongrenin açılış programında eski TBMM Başkanı Şentop, eski Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık birer konuşma yaptı.

Büyükelçi Şen, burada yaptığı konuşmada, İbni Haldun'un Mısır'da kaleme aldığı Mukaddime eserinin dünya sosyoloji biliminin baş eseri olduğuna işaret ederek, tüm bakımlardan Sosyal Bilimler Kongresi'nin Mısır'da, İskenderiye'de düzenlenmesinin anlamını ve önemini vurguladı.

Şen, Mukaddime'nin Osmanlılar tarafından çok büyük ilgi görüp 18. ve 19. Yüzyılda Türkçeye ve çok sayıda dile çevirisinin yapıldığını ve dünyaya Osmanlılar tarafından ve Osmanlıların yaptığı bu çevirilerle tanıtıldığını hatırlattı.

Büyükelçi Şen, dünya sosyoloji biliminin kurucu eseri Mukaddime'nin değerli bir Türkçe tercümesinin İsmail Ferruh Efendi tarafından yapılarak Kahire'deki Bulak Matbaası'ndan 1858 yılında basıldığını aktardı.

İskenderiye Kütüphanesi'nin de bilim ve felsefe bakımından insanlık tarihinin en büyük hazinesi olduğuna işaret eden Şen, bu kütüphanenin İskenderiye Feneri gibi o dönem dünyaya bilim ve bilgi ışığı yaydığını söyledi.

Eski TBMM Başkanı Şentop ile eski Milli Eğitim Bakanı Özer, kongre sonrasında İskenderiye ve geldikleri başkent Kahire'de, Türk şehitliklerini ve Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliğini de ziyaret ettiler.

İlk kez Mısır'da iki gün önce başlayan kongre bugün sona erdi.

YÖK Başkanı Erol Özvar da geçtiğimiz dönemde Kahire'yi ziyaret ederek, Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Muhammed Eymen Aşur'la bir araya gelmişti. Görüşmelerde bir Türk-Mısır üniversitesi kurulması ilkesi üzerinde mutabakata varılmıştı.

Büyükelçi Şen, Mısırlı öğrencilerin Türk üniversitelerinde eğitime büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.