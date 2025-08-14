Mısır'dan 'Büyük İsrail' Projesine Tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail medyasında "Büyük İsrail projesi" ile ilgili çıkan haberleri kınayarak, konuya açıklık getirilmesi talebinde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu dillendirdiğini aktaran haberlerden sonra bir açıklama yayımladı.

Orta Doğu'da barışın sağlanmasına önem verdikleri vurgulanan açıklamada, "Büyük İsrail" projesine dair İsrail medyasında çıkan haberler kınandı.

Bunun bölgede barışı yitirmenin yanı sıra istikrarsızlığa teşvik ve tansiyonu yükseltme anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, "Büyük İsrail" projesine ilişkin İsrail medyasına yansıyanlara açıklık getirilmesini talep ettikleri kaydedildi.

Bunun ayrıca bölgedeki tüm halklar için güven ve barışın sağlanmasını isteyen bölgesel ve uluslararası tarafların beklentilerine aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Barışın sağlanmasının tek yolu, Gazze'deki savaşı sonlandıracak ve Filistin devletinin kurulmasıyla tamamlanacak müzakerelere dönülmesidir." ifadeleri yer aldı.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.