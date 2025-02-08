Mısır'dan Filistin için birlik çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır'dan Filistin için birlik çağrısı

Mısır, Gazze'deki Filistinlilerin topraklarında kalması gerektiğini vurguladı ve birlik çağrısı yaptı.

08.02.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Gazze'deki Filistinlilerin topraklarında kalması ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da birliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Portekizli mevkidaşı Paulo Rangel ile telefonda görüştü.

Abdulati, Portekiz'in Avrupa Birliği bünyesinde Mısır'a sağladığı destek nedeniyle teşekkürlerini ileterek, Mısır ile Avrupa Birliği arasındaki kapsamlı ve stratejik ortaklığa yönelik desteğin devamını beklediklerini dile getirdi.

Portekiz'in Filistin meselesine verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Abdulati, ülkesinin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sağlamlaştırılmasına, tüm maddelerinin ve aşamalarının uygulanmasına ve Gazze'deki insani durumun iyileşmesine önem verdiğini kaydetti.

Abdulati, "Gazze'de savaş sonrasına yönelik herhangi bir tasavvur, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde birliğin sağlanması çerçevesinde olmalı ve Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne dönüşünü kapsamalı." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilerin, yeniden imar sürecinde topraklarında kalması gerektiğini vurgulayan Abdulati, Filistin halkının, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere meşru haklarını geri alması gerektiğini belirtti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Batı Şeria, Politika, Filistin, Portekiz, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Filistin için birlik çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Canlı anlatım İlk gol geldi Canlı anlatım! İlk gol geldi
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:09 Bodrum FK’da Volkan Demirel’in koltuğu hemen doldu Bodrum FK'da Volkan Demirel'in koltuğu hemen doldu
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
23:01 Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü
22:48 Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
22:47 Trump’ın tepkisi bomba Time, Musk’ı başkanlık koltuğuna oturttu Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu
22:18 Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye’den destek istedi Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 19:49:46. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır'dan Filistin için birlik çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.