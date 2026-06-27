Mısır'dan Lübnan-İsrail Anlaşmasına Destek - Son Dakika
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Mısır'dan Lübnan-İsrail Anlaşmasına Destek

27.06.2026 14:29
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Mısır, Lübnan ile İsrail arasındaki anlaşmanın, İsrail'in çekilmesini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasının, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesine giden sürecin temeli olması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, cuma günü Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefonda görüştü.

Başbakan Selam, görüşmede, dün varılan ve ülkedeki askeri gerilimi sona erdirmeye yönelik çabalar kapsamında İsrail ile sağlanan çerçeve anlaşmasının ayrıntıları hakkında Abdulati'ye bilgi verdi.

Mısırlı Bakan Abdulati de söz konusu anlaşmayı "önemli bir başlangıç" olarak nitelendirerek, İsrail'in halen işgal altında tuttuğu bölgelerden kademeli olarak çekilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

İsrail'in bu bölgelerden çekilmesinin, Lübnan ordusunun ülke genelinde konuşlanmasına ve devlet otoritesinin tüm topraklarda yeniden tesis edilmesine imkan sağlayacağını ifade eden Abdulati, bu gelişmenin İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının eksiksiz ve ayrım gözetilmeksizin uygulanmasına zemin hazırlaması gerektiğini belirtti.

Abdulati ayrıca, Mısır'ın Lübnan hükümetine ve ülke genelinde egemenliğin tesis edilmesi, ordunun tüm bölgelerde konuşlandırılması ve silahların devlet otoritesi altında toplanmasına yönelik politikalarına tam destek verdiğini yineledi.

Lübnan Başbakanı Selam ise Mısır'ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahire'nin Lübnan devleti ve kurumlarına yönelik istikrarlı destekleyici tutumunu takdir ettiğini ifade etti.

Selam, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişare mekanizmalarının sürdürülmesine önem verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'dan Lübnan-İsrail Anlaşmasına Destek - Son Dakika

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