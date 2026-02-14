Mısır'dan Sudan ve Somali'ye Uyarı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudan ve Somali'nin bölünmesine yönelik hiçbir girişimin "kabul edilemez" olduğuna vurgu yaptı.

Abdulati, Katar merkezli Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının tam anlamıyla uygulanması gerektiğini ve 19 Şubat'ta ABD'de yapılacak toplantının önemli olduğunu söyledi.

Mısırlı Bakan, Filistin uzlaşısı ve çatısı altında Gazze'deki silahların kontrol altına alınmasına yönelik fikirlerin mevcut bulunduğunu aktardı.

Abdulati, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın Gazze planı 20 maddeden oluşuyor ve hiçbir tarafın bazı maddelere odaklanıp diğerlerini göz ardı etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze'de tampon bölgeye çekilmesinin Trump'ın planının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Abdulati, İsrail'in çıkardığı engellerin sorun olduğunu ve Mısır'ın bu konuda ABD yönetimiyle temas halinde olduğunu belirtti.

Abdulati, Gazze'yi yönetecek komitenin bölgeye girişinin engellenmemesi için baskı yapılması gerektiğini kaydetti.

"Sudan konusunda kırmızı çizgilerimiz var, aşılırsa güçlü bir karşılık vereceğiz"

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara ilişkin, "Sudan ordusu ve devlet kurumlarının gayrimeşru milislerle bir tutulması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Abdulati, Sudan'daki yabancı paralı askerlerin geri çekilmesi gerektiği ve HDK'ya silah verilmesi ve grubun desteklenmesinin durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Mısırlı Bakan, "Sudan konusunda kırmızı çizgilerimiz var ve bunların aşılması durumunda kararlı, sağlam ve güçlü bir karşılık vereceğiz." şeklinde konuştu.

Sudan'daki mevcut durumun devam etmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Abdulati, Sudan'ın bölünmesinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Abdulati, "Bölgesel ve uluslararası çerçeveler, Sudan için ateşkesi ve kapsamlı bir siyasi süreci içeren bir yol haritası üzerinde çalışıyor." diye konuştu.

Somali'nin toprak bütünlüğünün son derece önemli olduğunu belirten Abdulati, Somali'yi bölmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilmeyeceğini söyledi.

Abdulati, Mısır askerlerinin Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) kapsamında bölgede konuşlandırılacağını hatırlattı.