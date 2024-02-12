Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Gazze\'deki cinayet ve yıkımı benzeri görülmemiş seviyede

Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, " İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik cinayet ve yıkımının benzeri görülmemiş seviyede" olduğunu belirtti.

Hükümete yakın "Kahire" haber kanalına göre Şukri, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere insani yardım ulaştırmanın gerekliliğine dikkati çekerek, İsrail'in "Gazze'de sivillere yönelik cinayet ve yıkımının benzeri görülmemiş seviyede" olduğunu vurguladı.

Şukri, Gazze'de durumun kötüleştiğini ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirterek, "Gazze Şeridi'nde daha fazla sivilin hayatını kaybetmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Mısırlı Bakan ayrıca Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesini de tamamen reddettiklerini kaydetti.

İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.

?- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 392 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 190 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.