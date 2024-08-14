Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Suudi Arabistan ile bölgesel gerilimi düşürme çabalarını ele aldı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile bölgesel gerilimi düşürme ve Sudan'daki krize diplomatik çözüm çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki mevcut gerilimin önüne geçmek için koordineli çabaları artırma olanaklarının ele alındığı görüşmelerde, mevcut gerilimin bölgesel istikrarı sarsacak şekilde kontrolden çıkmadan çözüme kavuşturulması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Sudan'daki krizin de istişare edildiği görüşmelerde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması amacıyla sarf edilen bölgesel ve uluslararası arabuluculuk çabaları konuşuldu.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Sudan'daki iç savaşın sonlandırılması için bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmelerin başlaması bekleniyor.