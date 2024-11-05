Mısır, Gazze'de Ateşkes İçin Çaba Gösteriyor

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin yönetimini desteklediğine vurgu yaparak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğünü söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kahire'de bir araya geldi.

Sisi, "Mısır'ın ateşkesin sağlanmasını ve insani yardımın ulaştırılmasını amaçlayan yoğun çabaları devam etmektedir. Aynı zamanda Filistin halkının 1967 sınırlarında uluslararası meşruiyet kararları uyarınca kendi bağımsız devletini kurma konusundaki meşru hakkının korunması için de çalışmalar sürdürülmektedir." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Mısır'ın Filistin davasına verdiği destekten dolayı Sisi'ye teşekkür etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Abbas ve Sisi'nin, Gazze'de ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgedeki Filistin halkına insani yardımın sağlanması gibi konuları ele aldığı belirtildi.

Abbas'ın, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Filistin'deki faaliyetlerini yasaklama kararının tehlikeli yansımaları olacağına dikkati çektiği ifade edildi.

İsrail 2,5 milyon Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin iki yasa tasarısını 28 Ekim'de Meclisten geçirmesinin ardından, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmanın iptal edildiğini Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdi.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısının 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçmesinin ardından 1967'den bu yana yürürlükte olan anlaşma üç ay içinde feshedilecek.

İsrail Meclisinden geçen iki yasa kapsamında, UNRWA'nın, İsrail'in "egemenlik alanı" içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklanıyor.

Söz konusu yasak kapsamında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisi, Doğu Kudüs'teki tek mülteci kampı Şufat'taki UNRWA'nın faaliyetleri tamamen durdurulacak ve Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan UNRWA sağlık kliniği de kapatılacak.

İsrail'in yasağından doğrudan etkilenmemekle beraber, UNRWA'nın saldırı altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarının olumsuz anlamda etkilenmesi bekleniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli öldü, 102 bin 19 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.