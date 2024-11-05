Mısır, Gazze'de Ateşkes İçin Çaba Gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, Gazze'de Ateşkes İçin Çaba Gösteriyor

Sisi, Filistin yönetimini destekleyerek Gazze'de ateşkes sağlamak için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

05.11.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin yönetimini desteklediğine vurgu yaparak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğünü söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kahire'de bir araya geldi.

Sisi, "Mısır'ın ateşkesin sağlanmasını ve insani yardımın ulaştırılmasını amaçlayan yoğun çabaları devam etmektedir. Aynı zamanda Filistin halkının 1967 sınırlarında uluslararası meşruiyet kararları uyarınca kendi bağımsız devletini kurma konusundaki meşru hakkının korunması için de çalışmalar sürdürülmektedir." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Mısır'ın Filistin davasına verdiği destekten dolayı Sisi'ye teşekkür etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Abbas ve Sisi'nin, Gazze'de ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgedeki Filistin halkına insani yardımın sağlanması gibi konuları ele aldığı belirtildi.

Abbas'ın, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Filistin'deki faaliyetlerini yasaklama kararının tehlikeli yansımaları olacağına dikkati çektiği ifade edildi.

İsrail 2,5 milyon Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin iki yasa tasarısını 28 Ekim'de Meclisten geçirmesinin ardından, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmanın iptal edildiğini Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdi.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısının 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçmesinin ardından 1967'den bu yana yürürlükte olan anlaşma üç ay içinde feshedilecek.

İsrail Meclisinden geçen iki yasa kapsamında, UNRWA'nın, İsrail'in "egemenlik alanı" içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklanıyor.

Söz konusu yasak kapsamında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisi, Doğu Kudüs'teki tek mülteci kampı Şufat'taki UNRWA'nın faaliyetleri tamamen durdurulacak ve Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan UNRWA sağlık kliniği de kapatılacak.

İsrail'in yasağından doğrudan etkilenmemekle beraber, UNRWA'nın saldırı altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarının olumsuz anlamda etkilenmesi bekleniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli öldü, 102 bin 19 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Gazze'de Ateşkes İçin Çaba Gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 00:45:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır, Gazze'de Ateşkes İçin Çaba Gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.