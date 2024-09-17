Mısır, Gazze'deki Saldırıları Durdurmayı Talep Ediyor

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması ve esir takası anlaşmasının ülkesi için "en öncelikli mesele" olduğunu belirtti.

Abdulati, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Abdulati, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki felaketi görüştük. (Gazze Şeridi'ndeki) Saldırının derhal durdurulması, tüm esirlerin ve mahkumların serbest bırakılması için anlaşmaya varılması, Gazze Şeridi'ndeki her türlü insani yardıma koşulsuz erişim garantisi verilmesinin en öncelikli mesele olduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesini uluslararası referanslar temelinde çözmeden ve en kısa zamanda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanamayacağını ifade eden Abdulati, iki devletli çözüme odaklanılması ve bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını vurgulayan Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtiyor.

İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru ve Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarı müzakereleri zora sokan meselelerin başında geliyor.

Mısır yönetimi de İsrail'in Refah Sınır Kapısı ya da Philadelphi Koridoru'nda var olmasının "ulusal güvenliğine" zarar vereceğini ifade ederek buna karşı çıkıyor.