Mısır, Gazze\'den ayrılmak isteyenlerin listelerinin ABD ile anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı

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Mısır, İsrail'in 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen hasta ve öğrencilerin listelerinin hazırlanmasına ilişkin ABD ile anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Ebu Zeyd, "Mısır Dışişleri Bakanı (Samih Şukri) ile ABD Dışişleri Bakanı (Antony Blinken) arasında Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen hasta ve öğrencilerin listelerinin hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerin ele alındığı bir telefon görüşmesinin gerçekleştirildiği yönünde sosyal medyada dolaşan haberler asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirilmediğini aktaran Ebu Zeyd, Gazze'den çıkmak isteyenlerin listelerinin hazırlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Gazze Şeridi'nin İsrail harici dünyaya açılan tek kapısı olan ve Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 7 Mayıs'ta İsrail ordusu tarafından işgal edilmişti.

Refah kapısı, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra Gazze dışında tedavi görmesi gereken hastalar ve öğrencilerin de bölgeden çıkabildiği tek sınır kapısıydı.

Mısır, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini olumsuz etkilediği için Refah kapısında İsrail'in askeri varlığını kabul etmiyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının imkansız hale geldiğini" belirtmiş, yardımların sınırlarda beklediğini, bozulduğunu ve birçoğunun kullanılamadan imha edileceğini söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.