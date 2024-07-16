Mısır, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD seçimlerine kadar sürebileceğini düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD seçimlerine kadar sürebileceğini düşünüyor

Mısır istihbaratı, İsrail ile Hamas arasında devam eden Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar sürebileceğini düşünüyor. Mısır istihbaratının sunduğu raporda, Gazze'ye yönelik saldırıların yıl sonuna kadar devam edeceği senaryoları yer alıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD yönetiminde farklı bir yaklaşım gelişeceğine inanıyor.

16.07.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır istihbaratının, İsrail ile Hamas arasında devam eden Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar sürebileceğini düşündüğü bildirildi.

Lübnan'daki Al-Akhbar gazetesine göre, Mısırlı kaynaklar, Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkes anlaşmasının ABD'deki seçimlere kadar yapılamayacağını düşünüyor.

Gazetenin ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Mısır istihbaratı, cumhurbaşkanlığına Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin bir rapor sundu.

İsrail ile Hamas arasında devam eden Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar sürebileceği öngörülen raporda, Gazze'ye yönelik saldırılarının yıl sonuna kadar devam edeceğine dair senaryolara yer verildi.

Kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara yeniden dönme ihtimaliyle birlikte Gazze'ye saldırılar konusunda ABD yönetiminde farklı bir yaklaşım gelişeceğine inandığını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Mısır, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD seçimlerine kadar sürebileceğini düşünüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 14:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD seçimlerine kadar sürebileceğini düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement