Mısır, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD seçimlerine kadar sürebileceğini düşünüyor

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Mısır istihbaratının, İsrail ile Hamas arasında devam eden Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar sürebileceğini düşündüğü bildirildi.

Lübnan'daki Al-Akhbar gazetesine göre, Mısırlı kaynaklar, Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkes anlaşmasının ABD'deki seçimlere kadar yapılamayacağını düşünüyor.

Gazetenin ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Mısır istihbaratı, cumhurbaşkanlığına Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin bir rapor sundu.

İsrail ile Hamas arasında devam eden Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar sürebileceği öngörülen raporda, Gazze'ye yönelik saldırılarının yıl sonuna kadar devam edeceğine dair senaryolara yer verildi.

Kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara yeniden dönme ihtimaliyle birlikte Gazze'ye saldırılar konusunda ABD yönetiminde farklı bir yaklaşım gelişeceğine inandığını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.