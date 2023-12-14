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Mısır, Gazze'ye günlük giren yakıt miktarını artırdı - Son Dakika
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Mısır, Gazze'ye günlük giren yakıt miktarını artırdı

Mısır, Gazze Şeridi'ne günlük giren yakıt miktarını 129 bin litreden 189 bin litreye çıkardığını duyurdu. Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Ziya Raşvan, ülkenin İsrail'in saldırıları sonucu zor insani koşullarda yaşayan Gazzelilere yardım etmek amacıyla çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, Gazze'ye giden yardım tırı sayısının 4 bin 57'ye ulaştığını açıkladı.

Mısır, Gazze\'ye günlük giren yakıt miktarını artırdı
14.12.2023 - 05:15,
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Mısır, Gazze Şeridi'ne günlük giren yakıt miktarının, 129 bin litreden 189 bin litreye çıkarıldığını duyurdu.

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Ziya Raşvan, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Raşvan, ülkesinin, İsrail'in saldırıları sonucu zor insani koşullarda Gazzelilerin yanında yer almak amacıyla, Gazze'ye insani yardımların sürekli olarak ulaştırılması yönünde yoğun çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ziya Raşvan, İsrail tarafıyla varılan mutabakata göre, Gazze'ye günlük giren akaryakıt miktarının 129 bin litreden 189 bin litreye çıkarıldığını kaydetti.

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Raşvan, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının geçişine izin verilmesinden bu yana Gazze'ye giren yardım tırı sayısının 4 bin 57'ye ulaştığını ifade etti.

Mısır yönetimi, "Gazze Şeridi ile Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu ve Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana hiçbir aşamada kapatılmadığını" açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere, 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 286 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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