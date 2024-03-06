Mısır ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Aralık 2022'de imzalanan 3 milyar dolar tutarındaki önceki kredi anlaşması yerine, ekonomik reform programı kapsamında 8 milyar dolar değerinde bir kredi anlaşması imzalandı.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, halihazırda Kahire'yi ziyaret eden IMF heyeti başkanı Ivanna Vladkova Hollar ile basın toplantısı düzenledi.
Hollar, Gazze savaşı nedeniyle art arda yaşanan ekonomik zorluklar ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş sonrası kredinin değerinin 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.
Medlubi de hükümetin, 5 aydan fazla süren görüşmelerin ardından IMF ile kredi anlaşması imzaladığını söyledi.
Mısır'ın döviz gelirleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş açtığı ekim ayından bu yana turizm sektöründeki gerilemeden ve Kızıldeniz'in güneyindeki Husi saldırıları nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki gemilerin transit ücretlerinde yaşanan düşüşten olumsuz etkilenmişti.
Mısır Merkez Bankası, bugün, politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 27,25'e yükseltmişti.
Alınan karar sonrası Mısır para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı hızlanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Mısır, IMF ile 8 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika
Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman ve iş konseyi üyeleri, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, ticaret hacminin artması ve yatırım fırsatlarının genişlemesi için çalışmalar yapacaklarını vurguladılar.
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda tabanca, mermi, metamfetamin, kenevir tohumu, sentetik ecza ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?