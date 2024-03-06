Mısır, IMF ile 8 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Mısır, IMF ile 8 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Mısır, IMF ile Aralık 2022'de imzalanan 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasının yerine, ekonomik reform programı kapsamında 8 milyar dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladı. IMF heyeti başkanı, Gazze savaşı ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş nedeniyle kredinin değerinin artırıldığını belirtti. Mısır Merkez Bankası ise politika faizini yükselterek para biriminin değer kaybını engellemeye çalışıyor.

06.03.2024 20:23  Güncelleme: 20:26
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Mısır ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Aralık 2022'de imzalanan 3 milyar dolar tutarındaki önceki kredi anlaşması yerine, ekonomik reform programı kapsamında 8 milyar dolar değerinde bir kredi anlaşması imzalandı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, halihazırda Kahire'yi ziyaret eden IMF heyeti başkanı Ivanna Vladkova Hollar ile basın toplantısı düzenledi.

Hollar, Gazze savaşı nedeniyle art arda yaşanan ekonomik zorluklar ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş sonrası kredinin değerinin 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.

Medlubi de hükümetin, 5 aydan fazla süren görüşmelerin ardından IMF ile kredi anlaşması imzaladığını söyledi.

Mısır'ın döviz gelirleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş açtığı ekim ayından bu yana turizm sektöründeki gerilemeden ve Kızıldeniz'in güneyindeki Husi saldırıları nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki gemilerin transit ücretlerinde yaşanan düşüşten olumsuz etkilenmişti.

Mısır Merkez Bankası, bugün, politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 27,25'e yükseltmişti.

Alınan karar sonrası Mısır para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı hızlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, IMF ile 8 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika

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