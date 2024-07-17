Mısır, İsrail'e ateşkes için baskı yapılmasını istiyor - Son Dakika
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Mısır, İsrail'e ateşkes için baskı yapılmasını istiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskı yapılmasını istediğini açıkladı. Mısır, Almanya'nın desteğini beklediğini belirtirken, İsrail hükümetine BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulama baskısı yapılmasının önemine dikkat çekti.

17.07.2024 17:16
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Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bedir Abdulati ile Alman mevkidaşı Annalena Baerbock bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır ile Avrupa Birliği ilişkilerinin iyileştirilmesi ve Mısır-AB Yatırım Konferansı'nda elde edinilen kazanımların üzerine bir şeyler konulması konusunda Almanya'nın desteğini beklediklerini ifade eden Abdulati, ülkesinin Gazze'de ateşkes için müzakere sürecine verdiği destekten söz etti.

Mısırlı Bakan, "İsrail hükümetine savaşı durdurma ve insani yardımların girişinin sağlanmasıyla alakalı BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulama baskısı yapmanın önemine" dikkati çekti.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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