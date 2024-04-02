Mısır, İsrail\'in Gazze\'de yardım çalışanlarını öldürmesini kınadı

Mısır, İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'nin Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğünü duyurmasının ardından Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Mısır, İsrail'in devam eden ihlallerini ve Gazze Şeridi'ndeki kötü insani koşullarla mücadelede hayati ve önemli bir rol oynayan insani yardım alanında çalışan kuruluşları hedef almasını kesin bir şekilde reddediyor ve kınıyor." ifadelerine yer verildi.
"İsrail'in Gazze Şeridi'ne güvenli ve sürdürülebilir şekilde insani yardım girişinin sağlanması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını uygulaması" talebinin yinelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları kasıtlı olarak ihlal etmeye devam etmesi, Gazze Şeridi'ndeki kötü olan insani koşulların daha da kötüleşmesine yol açacaktır. Bu da ihlallere karşı kararlı ve etkili bir duruş sergileyemeyen uluslararası toplum için utanç kaynağı olacaktır."
Açıklamada, "Filistinlilerin insan haklarına yönelik bu sistematik ve kasıtlı ihlallerin sorumlularının hesap vermesi için acil ve ciddi bir soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu.
Uluslararası yardım çalışanlarına saldırı
ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu WCK, Gazze'de İsrail'in dünkü saldırısında 7 çalışanının öldüğünü bildirmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu oldukları belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail ordusu olayın ardından " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklamasını yapmıştı.
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İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Martin, bu olayın sivilleri korumak ve insani yardım girişini sağlamak için acil ateşkesin önemini gösterdiğini belirtti. İsrail ordusu ise olayın koşullarını anlamak için inceleme yapıyor.
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