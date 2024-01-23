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Mısır, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu işgal etmesinin ilişkileri tehdit edeceğini belirtti - Son Dakika
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Mısır, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu işgal etmesinin ilişkileri tehdit edeceğini belirtti

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'nu işgal etmesinin Mısır-İsrail ilişkilerini ciddi şekilde tehdit edeceğini belirtti. Raşvan, İsrailli yetkililerin Mısır'a yönelik asılsız suçlamalarını da eleştirdi.

Mısır, İsrail\'in Philadelphia Koridoru\'nu işgal etmesinin ilişkileri tehdit edeceğini belirtti
23.01.2024 - 02:17,
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Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) işgal etmesine yönelik bir hareketinin, Mısır-İsrail ilişkilerini ciddi şekilde tehdit edeceğini belirtti.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli yetkililerin bazı asılsız iddialarına tanık olduklarını ifade etti.

Raşvan, asılsız suçlamalar arasında, Mısır topraklarından Gazze Şeridi'ne çeşitli yollarla silah, patlayıcı ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı iddialarının da olduğunu kaydetti.

İsrail hükümetinin, ordu ve devlet kurumları içinde, toplumun bazı kesimleri arasında Gazze Şeridi'ne silah kaçakçılığına ilişkin ciddi soruşturma yapması çağrısında bulunan Raşvan, "İsrail'in bu yalanları pazarlaması, Mısır ile imzalanan güvenlik anlaşmaları ve protokollerine aykırı bir şekilde Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'nu işgal etmeye yönelik meşruluk sağlama girişimidir." ifadesini kullandı.

Raşvan, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu işgal etmeye yönelik bir adımının, Mısır-İsrail ilişkilerini ciddi şekilde tehdit edeceğini belirterek, Mısır'ın uluslararası yükümlülüklerine saygı duyan bir ülke olmasının yanı sıra toprakları ve sınırları üzerindeki egemenliğini ve çıkarlarını da koruyabileceğini vurguladı.

Netanyahu ilk olarak 10 Aralık'ta Philadelphia Koridoru'nu işgal edeceklerini açıklamıştı. Aynı ifadelerini aynı ay içinde farklı açıklamalarında birkaç kez daha tekrar eden Netanyahu, 30 Aralık'ta, "İsrail Philadelphia Koridoru'nu kontrolü altına almalıdır. Burası bizim elimizde ve bizim kontrolümüz altında olmalı, bunun dışında herhangi bir düzenleme İsrail tarafından kabul edilmeyecektir." şeklinde konuşmuştu.

Netanyahu son olarak 13 Aralık'ta Philadelphia Koridoru ile ilgili yaptığı açıklamada bölgenin kontrolünü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldıramayacaklarını iddia ederek, "Gazze'deki Philadelphia Koridoru'nu kontrol altına almadan Hamas hareketini ortadan kaldıramayız." ifadelerini kullanmıştı.

Philadelphia Koridoru

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979 yılında Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölge içerisinde yer alıyor. Koridor 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.

Kaynak: AA
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