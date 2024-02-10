Mısır, İsrail-Mısır Barış Anlaşmasını askıya alabilir

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Mısır'ın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara harekatı düzenlemesi durumunda İsrail-Mısır Barış Anlaşmasını askıya alacağı ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Kahire yönetimi, Refah'a karadan girilmesi durumunda barış anlaşmasını askıya alacağını İsrail'e bildirdi.

Mısır ayrıca, Hamas'ı da 2 hafta içinde esir takası konusunda anlaşmaya varması gerektiği aksi takdirde İsrail'in Gazze'deki kara harekatını sürdüreceği konusunda uyardı.

Habere göre, Mısır, sınırdaki savunma sistemini çitler, kameralar, gözetleme kuleleri ve sensörlerle güçlendirdi.

Mısır'dan, İsrail basınında çıkan bu habere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Mısır Barış Antlaşması, ABD'nin Washington şehrinde 26 Mart 1979 tarihinde, Camp David Sözleşmesinde alınan kararları takiben imzalandı. Anlaşmanın en önemli maddeleri arasında "taraflar arasındaki savaş halinin sona erdirilmesi, ilişkilerin normalleştirilmesi, İsrail'in Sina Yarımadası'ndaki askerlerini çekmesi ve bölgenin askerden arındırılması yer alıyor.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yüz binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.