Mısır Kızılayı, ekmek kıtlığına karşı Gazze\'ye 302. yardım konvoyunu gönderdi

KAHİRE, 26 Ekim (Xinhua) -- Mısır Kızılayı, Gazze Şeridi'nde yaşanan ciddi boyutlardaki ekmek kıtlığına karşı pazar günü bölgeye un ve gıda sepeti taşıyan 280'in üzerinde tırdan oluşan bir konvoy gönderdi.

Bir hafta önce gönderilen 190'dan fazla tırın ardından pazar günü de 90'dan fazla tırın daha yola çıktığını belirten Mısır Kızılayı, Gazze'deki Mısır Yardım Komitesi'ne teslim edilecek malzemelerin, faaliyetleri aksayan fırınlara dağıtılacağını söyledi.

Kurum, aynı gün erken saatlerde un, gıda sepeti, yardım malzemeleri, ilacın yanı sıra hastaneler, fırınlar ve diğer hayati tesisler için yakıt da dahil olmak üzere 3.676 tondan fazla insani yardım malzemesi taşıyan bir konvoyun da Gazze'ye gönderildiğini belirtti.

Temmuz 2025 sonunda Gazze'ye insani yardım girişimi başlatan Mısır Kızılayı, bölgeye 302. konvoyunu göndermiş oldu.

Krizin başlamasından bu yana bölgede daha fazla faaliyette bulunduklarını kaydeden kurum, 75.000'den fazla gönüllüyle 1 milyon tonu aşkın insani yardımın ulaştırılmasına katkıda bulunduklarını açıkladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazar günü açıkladığı son verilere göre son 24 saat içinde 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve 14 kişinin yaralanmasıyla İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.551'e, yaralı sayısı da 5.573'e yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 74.544'e, yaralı sayısı da 175.692'ye ulaştı.