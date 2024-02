Mısır kökenli Amerikalı komedyen Bassem Youssef, 2024 başkanlık seçimlerinde Joe Biden\'a oy vermeyeceğini söyledi

Güncel

Mısır kökenli Amerikalı komedyen Bassem Youssef, ülke yönetiminin Gazze politikasını eleştirerek, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a oy vermeyeceğini söyledi.

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın programında İsrail'in Gazze saldırısını esprili dille eleştirmesiyle ünü artan Youssef, "The Middle Beast Tour" kapsamında başkent Washington'da üç stand up gösterisi yaptı.

Komedyen Youssef, Anadolu Ajansına verdiği özel röportajda 2024 ABD başkanlık seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin Gazze politikasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Youssef, "ateşkes çağrısı gibi basit bir talebe kulak asmadığı" için Demokrat Partiyi eleştirdi.

Youssef, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Joe Biden'a oy vermeyeceğini belirtti.

Savunduğu tüm değerlere karşı olduğu için eski ABD Başkanı Donald Trump'a destek veremeyeceğini anlatan Youssef, ancak Biden'ı da oyuyla ödüllendirmek istemediğini söyledi.

Ülke genelinde kapalı gişe oynayan stand up gösterisi sayesinde halkın nabzını tutma şansı bulan Youssef, ABD'de yalnızca Arap ve Müslüman kökenli seçmenlerin değil genel olarak halkın da hükümetin Gazze konusunda takındığı tavırdan memnun olmadığını düşünüyor.

Youssef'a göre ateşkes çağrısı, yalnızca Arapların değil tüm dünyanın talep ettiği global bir konu haline geldi.

Yorumuyla Gazzelilerin sesi oldu

7 Ekim Hamas saldırısı sonrası başlayan İsrail'in Gazze işgaliyle ilgili ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın "Sansürsüz" adlı tartışma programına konuk olan Mısır asıllı komedyenin, İsrail'in Gazze halkına ve genel olarak Filistinlilere yönelik şiddet politikasını esprili dille eleştirmesi büyük ilgi topladı.

Youssef'in sanal ortamda katıldığı program milyonlarca izleyiciye ulaşınca Piers Morgan, Mısır asıllı komedyenle ikinci kez, yüz yüze bir program daha çekti. Eşi de Gazzeli olan Youssef'in İsrail ile ilgili eleştirileri büyük ses getirdi.

Gazze ile ilgili sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerden biri haline gelen Youssef, "Videolarım çok izlendi ama bu alanda benden daha çok çalışan birçok insan var. Söylediklerim halkta yankı buldu. Neden ve nasıl bilmiyorum ama söylemem gerekenleri söylediğim için mutluyum. Geri dönüşler ve övgüler için çok memnun oldum. Ben sadece görüşümü söyledim." ifadelerini kullandı.

Youssef, komedinin, düşünce özgürlüğünü kullanmak için en iyi yöntemlerden olduğunu belirterek, "Bir ülkede yaşamaktan hoşlanabilirsiniz ama o ülkenin siyaseti hoşunuza gitmiyordur. Ben de yapabildiğim kadarıyla hoşlanmadığım şeyleri dile getirmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir kalp cerrahının Mısır'dan ABD'ye uzanan hikayesi

Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Bassem Youssef, 13 yıl kalp cerrahı olarak çalıştı. Youssef, YouTube'da yayımladığı siyasi komedi tarzındaki videolar kısa sürede beş milyonu aşkın izleyiciye ulaşınca özel Mısır kanalına transfer oldu.

Arap Baharı sürecinde Mısır'ın en çok izlenen siyasi komedyeni haline gelen Youssef, hakkında başlatılan siyasi takibat nedeniyle 2014 yılında ülke dışına kaçtı. 2015'te ABD'ye göçmen olarak gelen Youssef, birkaç yıl önce de ABD vatandaşı oldu.

İngiliz gazeteci Piers Morgan ile yaptığı röportaj sonrası ününe ün katan Mısır asıllı ABD'li komedyen, yeniden "The Middle Beast Tour" adlı stand up gösterisi için turneye çıktı.

ABD'nin birçok eyaletinde sahne alan Youssef, Arapça ve İngilizce iki ayrı gösteri yapıyor. Gösterilerinde sanılanın tersine Gazze konusuna neredeyse hiç değinmiyor. Kalp cerrahı olarak başladığı kariyer yolculuğunda komedyenliğe geçişini ve ABD'ye uzanan yolculuğunu kendisine özgü dille anlatan Youssef, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve kültürler arasındaki farklılıkları hicvediyor.

"Arap, Müslüman, Hristiyan, göçmen… Herkesin kendinden bir şey bulacağı bir hikaye anlatıyorum." diyen Youssef, araya güncel konularla ilgili siyasi espriler sıkıştırmayı da ihmal etmiyor. Ne Trump ne de Biden, onun sivri dilinden kurtulamıyor. Youssef, gösterisinin bir yerinde "ABD, özgür bir ülke. İsrail'i bile eleştirebilirsiniz." diyor. "Ama işinizi kaybedebilirsiniz." diye de uyarmadan geçmiyor.