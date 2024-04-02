Mısır, Kuveyt ve Lübnan, Şam'daki İran diplomatik misyonunu hedef alan saldırıyı kınadı

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Mısır, Kuveyt ve Lübnan, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonunu hedef alan saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın Şam'daki İran konsolosluğu binasının hedef alınmasını kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Diplomatik misyonlara yönelik her türlü saldırıyı kategorik olarak reddediyoruz ve Suriye'nin egemenliğine, topraklarının ve halkının bütünlüğüne saygı göstererek dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, saldırı, Suriye'nin egemenliği ile diplomatik ve konsolosluk misyonlarının korunmasını gerektiren tüm uluslararası kanunların ve diplomatik dokunulmazlıkların ihlali olarak nitelendirildi.

Bölgede yükselen gerilime dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını korumak ve gerilimi azaltmak için gerekli önlemleri alma ve gerekli çabayı gösterme konusundaki sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı kınanarak, bunun uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda İran İslam Cumhuriyeti'ne ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.