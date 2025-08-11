Mısır Sendikası'ndan İsrail'e Gazeteci Katliamı İddiası

Mısır Gazeteciler Sendikası, Gazze Şeridi'nde aralarında Al Jazeera televizyonunun 2 muhabirinin de bulunduğu Filistinli 6 gazeteciyi kasten öldüren İsrail'in yargılanmasını talep etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci Siyonist ordunun, Gazze'de Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilere ait bir çadırı doğrudan hedef alarak muhabirler Enes eş-Şerif, Muhammed Kureyka, Muhammed el-Halidi ile kameraman ve foto muhabirleri İbrahim Zafir, Mümin Alive ve Muhammed Nofel'i katlettiği bu alçakça suçu en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Gazze halkına karşı Siyonist savaş makinesinin yürüttüğü soykırım ve sistematik aç bırakmanın kurbanları ve hakikatin tanıklarıyla birlikte, her gün biraz daha gömülen dünya vicdanını da aynı zamanda anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli 6 gazeteciye karşı bu vahşi saldırının ve işgal ordusunun onların çadırlarını hedef aldığını itiraf etmesinin, "modern tarihte gazetecilere yönelik en büyük ve en vahşi medya soykırımı zincirinin yeni bir halkası" olduğu vurgulandı.

Uluslararası toplumdan Filistinli gazetecileri kasten öldüren İsrail'den hesap sorması istendi.