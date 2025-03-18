Mısır, Süveyş Kanalı'nda 800 Milyon Dolar Kayıp Yaşıyor

KAHİRE, 18 Mart (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgedeki gelişmeler nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği gelirlerde aylık yaklaşık 800 milyon ABD doları kayıp yaşandığını açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Sisi, söz konusu ifadeleri Silahlı Kuvvetler tarafından her yıl Ramazan ayında verilen iftar yemeği sırasında kullandı.

Yemen'deki Husilerin, Kasım 2023'te Hamas- İsrail çatışması sırasında Gazze ile dayanışma göstermek amacıyla İsrail'le bağlantılı gemilere saldırmaya başlamasının ardından Kızıldeniz'de tırmanan gerginlik, Süveyş Kanalı'ndan geçişleri olumsuz etkilemişti.