Mısır, Ürdün ve Fransa Gazze'deki gelişmeleri görüşecek - Son Dakika
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Mısır, Ürdün ve Fransa Gazze'deki gelişmeleri görüşecek

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşeceği belirtildi. Üçlü bakanlar toplantısının amacı, Gazze'deki durumla ilgili gelişmeleri ele almak, savaşın durdurulması, sivillerin korunması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeleri tartışmaktır. Görüşme sonrasında bakanların ortak bir toplantı düzenleyerek basına açıklama yapması beklenmektedir. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli öldürüldü, yaralandı ve sivil altyapı tahrip edildi.

30.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşeceği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Sefadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'ye "üçlü bakanlar toplantısı için geldiğini" duyurdu.

Sefadi, toplantının amacının "Gazze'deki durumla ilgili gelişmeler, savaşın durdurulması, sivillerin korunması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmelerin ele alınması" olduğunu kaydetti.

Mısır resmi haber ajansı MENA ise Şükri'nin bugün Fransız ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda,"bölgesel gelişmeleri, özellikle Gazze'deki savaşı tartışmak üzere üçlü istişarede bulunacağını" aktardı.

Bakanların görüşme sonrasında ortak bir toplantı düzenleyerek basına açıklama yapmasının beklendiği paylaşıldı.

Mısır, Ürdün ve Fransa'nın dışişleri bakanları 20 Mart'ta telefonda, Gazze'deki durumu görüşmüştü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, Ürdün ve Fransa Gazze'deki gelişmeleri görüşecek - Son Dakika

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