Mısır ve AB'den Gazze'de Ateşkes Çağrısı

KAHİRE, 24 Mart (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

İki yetkilinin pazar günü Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdulati, "Tüm İsrailli rehinelerin serbest kalmasının tek yolu müzakere masasına dönmek ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaktır" diyerek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik askeri operasyonlarının yeniden başlamasını eleştirdi.

Abdulati ayrıca Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına hızlı şekilde geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kallas ise İsrail'in silahlı çatışmaları yeniden başlatması nedeniyle Gazze'de yaşanan can kayıplarından büyük endişe duyduklarını söyledi.

Kallas, "İsrailliler müzakereleri yeniden başlatmalı, bölgedeki ölümleri durdurmalı ve bombalamaya son vermeli. Tabii ki rehinelerin de serbest bırakılması gerekiyor. Mesajımız gayet net. İnsani hukuka uyulmalı, insanların can güvenliği sağlanmalı ve insani yardımlar yerine ulaşmalı" dedi.

Gazze'deki durum hızla kötüleşiyor. İsrail ordusu salı günü erken saatlerde Gazze'de yoğun hava saldırılarına yeniden başlayarak iki aylık ateşkesi fiilen sona erdirdi. Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada saldırıların yeniden başlamasından bu yana en az 673 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.233 kişinin de yaralandığını bildirdi.