Mısır ve Arap Parlamentosu'ndan Filistin'e Destek
Mısır ve Arap Parlamentosu'ndan Filistin'e Destek

31.03.2026 11:43
Mısır ve Arap Parlamentosu, Filistinli esirlere idam cezası getiren yasayı kınadı, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Mısır ve Arap Parlamentosu, İsrail Meclisinde dün kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı "idam yasasına" sert tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasanın en sert şekilde kınandığı ve bunun, ayrımcı yaklaşımı ve apartheid sistemini güçlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, bu yasanın, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'ni açık şekilde ihlal ettiği, adil yargılanma hakkını ciddi biçimde zedelediği belirtildi.

İsrail mevzuatının Batı Şeria'daki Filistinlilere uygulanamayacağına dikkati çekilen açıklamada, bu yasanın işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut hukuki statüyü açık şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Bölgede tırmanan askeri gerilimin gölgesinde İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ciddi ihlallerinin göz ardı edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İsrail'in bu adımının Filistin toprakları üzerindeki etkisinin risklerine dikkati çekilerek, Kahire'nin Tel Aviv'in tek taraflı uygulamalarını kesin bir dille reddettiği yinelendi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, "bu ihlallerin durdurulması, Filistin halkının korunması ve meşru haklarının güvence altına alınması konusunda sorumluluklarını üstlenme ve kararlı adımlar atma" çağrısı yapıldı.

Arap Parlamentosu

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemahi, söz konusu yasanın onaylanmasını sistematik bir soykırım suçu şeklinde nitelendirerek kınadı.

Parlamentonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Yemahi'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Yemahi, bu ırkçı yasanın ağır bir suç ve tutuklu ile esirlere zarar verilmemesini garanti eden Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Yasanın, İsrail'in Filistin halkı aleyhinde izlediği sistematik öldürme politikası kapsamında tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiğini, tam anlamıyla bir savaş ve insanlığa karşı suç olduğunu belirten Yemahi, böyle bir yasanın İsrail'in intikam ve tasfiye üzerine kurulu politikalarının gerçek yüzünü ve bölgedeki uluslararası barış çabalarını küçümseyen tavrını ortaya koyduğunu ifade etti.

Yemahi, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, insan hakları örgütlerini, Kızılhaç'ı, "işgalci oluşumun liderlerinin işledikleri suçlardan sorumlu tutulması için caydırıcı önlemler almaya ve Filistinli esirler için acil uluslararası koruma sağlamaya" çağırdı.

Ayrıca Yemahi, bölgesel ve uluslararası parlamentolara, İsrail Meclisinin başta Parlamentolar Arası Birlik (PAB) olmak üzere uluslararası parlamento mahfillerindeki üyeliğinin askıya alınması için acil uluslararası eylem çağrısı yaptı.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, dün, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Mısır, Son Dakika

