Mısır ve Filistin'den Gazze İçin Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika
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Mısır ve Filistin'den Gazze İçin Ateşkes Görüşmesi

30.06.2025 12:16
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Filistinli mevkidaşıyla Gazze'de ateşkes için çabaları görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için harcanan çabaları görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Filistin'in yeni Dışişleri Bakanı Ağabekyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığına atanan Ağabeykan'ı tebrik eden Abdulati, Mısır'ın kardeş Filistin halkına ve meşru haklarına desteğini vurguladı.

Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele alan ikili, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için Katar ve ABD ortaklığında harcanan çabalar ve insani yardımlara erişim konusunu istişare etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin Gazze'de ateşkesin sağlanmasının hemen ardından Filistin hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde Gazze'nin yeniden imarı için düzenlenecek konferansa ev sahipliği yapmayı arzu ettiğini aktardı.

Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı devam eden saldırıları, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki "kibirli" tutumunu, aç bırakma ve toplu cezalandırma politikasını kınayan Abdulati, tüm bunların uluslararası insancıl hukukunun apaçık ihlali olduğunu vurguladı.

Abdulati, Filistinlilerin topraklarından göçe zorlanmasını reddettiklerini belirterek, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulması bağlamında diplomatik çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 23 Haziran'da Başbakan Muhammed Mustafa'nın liderliğindeki hükümette revizyona giderek bazı bakanlıklarda değişiklik yapmış, Varsen Ağabekyan ülke tarihindeki ilk kadın dışişleri bakanı olmuştu.

Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı" kabul edilmiş ve planın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve Filistin'den Gazze İçin Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika

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