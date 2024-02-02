Mısır ve İran, Gazze\'de ateşkes çağrısı yaptı

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KAHİRE, 2 Şubat (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin halkının korunması amacıyla Gazze'de acil ve kapsamlı ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan Perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesinde, insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak ve uzun yıllar Filistin davasını çözümsüz bırakan ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyen krizin asıl nedenine çözüm bulabilmek için uluslararası toplumundan harekete geçmesini istedi.

Şukri, Mısır'ın daha fazla kan dökülmesini önleme ve yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasını sağlama konusundaki çabalarına değindi.

Bakan ayrıca, İsrail-Hamas çatışmasının bölge ülkelerinin istikrarını tehlikeye atabilecek diğer bölgelere yayılmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.

İki bakan, Filistinlileri yerlerinden etmeyi amaçlayan her türlü plan ya da prosedürü tamamen reddettiklerini vurguladı.