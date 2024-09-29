Mısır ve İran, Orta Doğu'daki Gerilimi Görüştü

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Mısır ve İran, İsrail'in gerilimi artırmasının gölgesinde Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunarak bölgenin bölgesel bir savaşa sürüklenmesinin önlenmesinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati???????, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in gerilimi tırmandırmasının ardından "Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan tehlikeli gelişmelere" ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerilimin Orta Doğu bölgesinin güvenliği üzerindeki yansımalarının da tartışıldığı görüşmede, ayrıca gerilimin azaltılmasının ve bölgenin, "halkının güvenliğini ve istikrarını tehdit edecek" bölgesel bir savaşa sürüklenmesinin önlenmesinin önemi vurgulandı.