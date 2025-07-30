Mısır ve İtalya, Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, güvenlik ve askeri alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin konuları ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Sisi tarafından Kahire'de kabul edildi.

Kahire'de askeri ve güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmede, ayrıca Gazze Şeridi'nde ateşkes konusu da ele alındı.

Görüşmede, "Mısır ile İtalya arasında başta askeri ve güvenlik olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin stratejik niteliğini pekiştirme ve bölgesel ile uluslararası düzeydeki zorluklara karşı ortak çıkarların desteklenmesi" konuları gündeme geldi.

Ayrıca, Filistin topraklarındaki gelişmeler ve Mısır'ın ateşkese yönelik çabalarının masaya yatırıldığı görüşmede, iki taraf Gazze Şeridi'nde ateşkesin yanı sıra yaşanan insani dramın sonlandırılması, esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imarın başlatılması gerektiğini vurguladı.