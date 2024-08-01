Mısır ve Ürdün İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmaya çağırdı - Son Dakika
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Mısır ve Ürdün İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmaya çağırdı

Mısır ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmaya zorlamak için bağlayıcı bir karar almaya çağırdı. İki ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'i bölgedeki artan gerginlikten sorumlu tutarak, uluslararası hukuk ihlalleri ve siyasi suikastlar nedeniyle eleştirdi. Ayrıca, Ortadoğu'da istikrara zarar verebilecek bir çatışmanın önlenmesi için durumun yatıştırılması gerektiğini vurguladılar.

01.08.2024 11:12
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KAHİRE, 1 Ağustos (Xinhua) -- Mısır ve Ürdün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve "devam eden uluslararası hukuk ihlallerini" durdurmaya zorlayacak bağlayıcı bir karar almaya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi arasında yapılan telefon görüşmesinde iki bakan, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, uluslararası hukuk ihlalleri, Batı Şeria'daki yasadışı uygulamaları ve siyasi suikastları" nedeniyle İsrail'i bölgedeki artan gerginlikten sorumlu tuttu.

İki bakan, özellikle İsrail'in bölgedeki tansiyonu artıran son eyleminin ardından, Ortadoğu'da istikrara zarar verebilecek kapsamlı bir bölgesel çatışmanın önlenmesi için durumun yatıştırılması yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İrana'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğradı. Haniye'nin, Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini doğrulayan İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'i "terör saldırısı" yapmakla suçlayarak "sert ve acı verici bir karşılık verileceğini" bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır ve Ürdün İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmaya çağırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır ve Ürdün İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmaya çağırdı - Son Dakika
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