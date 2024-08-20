Mısırlı Komedyen Bassem Youssef'un Sosyal Medya Hesabı Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısırlı Komedyen Bassem Youssef'un Sosyal Medya Hesabı Kapatıldı

Siyonistler sizi yıldırmasın mesajı paylaşan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un 11,7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya platformu X hesabına ulaşılamıyor. Youssef'un hesabının askıya alındığı iddia ediliyor. Youssef, Filistin'e verdiği destek mesajları ve İsrail'in saldırılarına tepkileriyle gündeme gelmişti. Hesabının kapatılmasına ilişkin İsrail hükümetine eleştiri yaptı.

20.08.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un 11,7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya platformu X hesabına ulaşılamıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımı nedeniyle Youssef'un hesabının askıya alındığını iddia ediyor.

Mısırlı komedyen Youssef, 7 Ekim sonrası katıldığı yayınlar ile sosyal medyada Filistin'e verdiği destek mesajları ve İsrail'in saldırılarına tepkileriyle gündeme geliyordu.

"Yakınlarımla ilgili güvenlik meseleleri azaldığında geri dönmeyi düşünebilirim"

Youssef, Instagram'dan yaptığı açıklamada, X hesabına ne zaman geri döneceğini bilmediğini belirterek konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini bildirdi.

Hesabının X tarafından kapatılmadığını kaydeden Youssef, "Yakınlarımla ilgili güvenlik meseleleri azaldığında geri dönmeyi düşünebilirim." ifadesini kullandı.

Youssef, bu konuyla medyadan uzak kalarak ilgilenmek istediğini ve paylaşımlarına diğer sosyal medya platformlarından devam edeceğini kaydetti.

Mısırlı komedyen Youssef, ayrıca hesabının kapanmasına ilişkin paylaşım yapan İsrail hükümetinin X gönderisine "Daha ne kadar kırılgan olabilirsiniz?" eleştirisinde bulundu.

Yorumuyla Gazzelilerin sesi oldu

İsrail'in Gazze işgaliyle ilgili ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın "Sansürsüz" adlı tartışma programına konuk olan Mısır asıllı komedyenin, İsrail'in Gazze halkına ve genel olarak Filistinlilere yönelik şiddet politikasını esprili dille eleştirmesi büyük ilgi toplamıştı.

Youssef'un sanal ortamda katıldığı program milyonlarca izleyiciye ulaşınca Piers Morgan, Mısır asıllı komedyenle ikinci kez, yüz yüze bir program daha çekti. Eşi de Gazzeli olan Youssef'un İsrail ile ilgili eleştirileri büyük ses getirmişti.

Gazze ile ilgili sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerden biri haline gelen Youssef, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, "Videolarım çok izlendi ama bu alanda benden daha çok çalışan birçok insan var. Söylediklerim halkta yankı buldu. Neden ve nasıl bilmiyorum ama söylemem gerekenleri söylediğim için mutluyum. Geri dönüşler ve övgüler için çok memnun oldum. Ben sadece görüşümü söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Youssef, komedinin, düşünce özgürlüğünü kullanmak için en iyi yöntemlerden olduğunu belirterek, "Bir ülkede yaşamaktan hoşlanabilirsiniz ama o ülkenin siyaseti hoşunuza gitmiyordur. Ben de yapabildiğim kadarıyla hoşlanmadığım şeyleri dile getirmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Filistin, İsrail, Dünya, Mısır, Ünlüler, Medya, Magazin, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısırlı Komedyen Bassem Youssef'un Sosyal Medya Hesabı Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:38:59. #1.13#
SON DAKİKA: Mısırlı Komedyen Bassem Youssef'un Sosyal Medya Hesabı Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement