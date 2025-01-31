Mısırlılar Filistinli Tehcirine Karşı Protesto Düzenledi

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Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın önünde toplanan binlerce Mısırlı, Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesini protesto etti.

Bölgedeki AA muhabiri, Mısırlıların sabah saatlerinden itibaren Filistin ve Mısır bayraklarının yanı sıra "Gazze halkının topraklarından sürülmesini reddeden" dövizler taşıyarak sınır kapısına doğru yürüdüğünü aktardı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın önünde bir araya gelen Mısırlılar, 15 aydan fazla İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze halkının zorla topraklarından tehcir edilmesi yönündeki açıklamaları protesto etti.

Mısır medyası, gösteriyi "Filistinlilerin tehcirini reddeden büyük kalabalıklar Refah Sınır Kapısı'na akın ediyor" ifadeleriyle ekranlarına taşıdı.

Mısır'ın El-Buhayra, Kefr eş-Şeyh, El-Garbiyye, Port Said, İsmailiyye, Şarkiyye, Kalyubiyye ve Beni Suveyf gibi birçok kentinde de Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği" önerisinde bulunmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Ocak'ta başkent Kahire'de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısına dikkati çekmişti.

Sisi, "Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulümdür. Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum. Mısır'ın ulusal güvenliği tehlikeye atılamaz ve iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak için Başkan Trump ile çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.