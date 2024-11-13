Mişustin ve Guterres Bakü'de Görüştü

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Bakü'de görüştüğü bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişustin ile Guterres'in, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, küresel sorunların ve tehditlerin çözümü için BM'nin etkinliğini artırmanın önemine işaret eden Mişustin, "Rusya, örgütün uluslararası hukukun üstünlüğü, tüm devletlerin egemenliğine ve karşılıklı çıkarlarına saygı temelinde adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşturulmasına yapıcı katılımını desteklemektedir." dedi.

Mişustin, görüşmede ABD'nin Rus yetkililere uyguladığı "yasa dışı vize kısıtlamalarını" eleştirirken söz konusu tutum nedeniyle Rus temsilcilerin BM nezdindeki çalışmalarının aksadığına işaret etti.